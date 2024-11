Procedimento di raccolta, organizzazione, gestione e accesso ai dati a sostegno della produttività, dell’efficienza e della procedura decisionale: la gestione dei dati in ottica di consolidamento e sicurezza permette alle aziende di pianificare, implementare e realizzare, con efficacia, processi aziendali e piani di ripristino di emergenza. Per creare un set di dati analizzabile con facilità e permettere all’azienda di acquisire informazioni preziose e assumere decisioni informate.

Ogni azienda che opera nel mondo IT, sia essa di medie o grandi dimensioni, si trova oggi ad affrontare una serie di sfide impegnative in ambito tecnologico e di sicurezza informatica. È inevitabile: la pressione di dover gestire enormi volumi di dati (spesso frammentati tra diverse piattaforme e tecnologie) si scontra con la necessità di garantire continuità operativa e protezione da cyberminacce sempre più sofisticate (parliamo di cyberattacchi che possono bloccare la produzione per giorni).

Così, se da un lato il consolidamento e la semplificazione della gestione delle applicazioni richiedono un approccio iperconvergente, dall’altro l’escalation di attacchi informatici sempre più mirati e avanzati impone l’adozione di strategie di cybersecurity robuste e adattabili.

Procediamo con ordine. Il consolidamento delle applicazioni e degli ambienti IT virtuali e fisici è divenuto un imperativo per ottimizzare le risorse e migliorare l’efficienza operativa. Ciò nonostante, sono sempre di più le aziende che incontrano difficoltà nel gestire ambienti complessi, dove sistemi legacy e nuove tecnologie devono coesistere, spesso portando a una scarsa visibilità sui dati e a difficoltà nel proteggerli.

La sicurezza dei dati è poi una preoccupazione costante: la gestione dei rischi e la protezione da minacce esterne e interne richiedono infatti soluzioni di sicurezza avanzate, integrate e flessibili. Da qui la necessità, per ogni azienda, di adottare un approccio integrato che unisca iperconvergenza e sicurezza cibernetica, volto ad offrire un livello di protezione e gestione completo e sicuro nonché a rispondere alle specifiche sfide di tutti i giorni.

L’impatto dell’iperconvergenza per la sostenibilità degli ambienti IT

Le soluzioni iperconvergenti rappresentano quindi un punto di svolta nel campo delle infrastrutture IT, permettendo di consolidare applicazioni e ambienti virtuali su una piattaforma unica, semplice da gestire e altamente scalabile. E ancora, le funzionalità di gestione centralizzata e automazione consentono di ridurre i costi operativi e semplificare l’IT, offrendo un controllo più diretto sulle risorse e una scalabilità lineare in base alle necessità dell’azienda.

Il rimando è a soluzioni che restituiscono una profonda integrazione tra storage, elaborazione e virtualizzazione, garantendo un’infrastruttura unificata che elimina la complessità di gestione tipica degli ambienti tradizionali. Le capacità di automazione intelligente consentono poi di snellire le operazioni quotidiane, riducendo la necessità di interventi manuali e minimizzando il rischio di errori umani (dunque, di incidenti informatici interni all’azienda).

Di fatto, questa sinergia tra gestione centralizzata, automazione e scalabilità permette alle aziende – che possono beneficiare di una riduzione significativa dei silos operativi, migliorando la visibilità e il controllo delle risorse IT, anche a vantaggio di una maggiore efficienza energetica e dell’ottimizzazione delle risorse hardware – di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato e affrontare le sfide operative con una maggiore resilienza e affidabilità.

Iperconvergenza e cybesecurity in un’unica soluzione

L’approdo è chiaro: risiede in una soluzione ideale che deve combinare l’efficienza dell’iperconvergenza – utile ad estrarre massimo valore dall’integrazione delle risorse tecnologiche, ottimizzando la gestione e la sicurezza dei dati (trasformati in un asset aziendale) – con soluzioni avanzate di sicurezza cibernetica. Restituendo una protezione completa a livello fisico e virtuale.

L’obiettivo, pertanto, è chiaro: creare soluzioni altamente efficaci per la protezione e la gestione delle infrastrutture IT e data center, integrando elementi completamente personalizzabili con tecnologie di sicurezza particolarmente avanzate.

Modelli innovativi come quello che Sielte ha identificato nella soluzione proprietaria HyperSec, che combina l’efficienza dell’iperconvergenza con risposte avanzate in materia di cybersecurity. Per garantire la protezione dell’infrastruttura fisica del cliente – grazie a componenti di controllo per tutti gli asset aziendali (apparati di rete switch/router, postazioni client, server applicativi on-premise/cloud e asset IT/OT/IoT) – e creare un ecosistema altamente sicuro e flessibile. Rispondendo così al meglio alle crescenti sfide della gestione IT moderna.

Partner strategico per le sfide future delle aziende, accompagnandole verso un’infrastruttura IT all’avanguardia, la soluzione proprietaria HyperSec di Sielte ha nell’architettura di iperconvergenza – Hyper-converged infrastructure (HCI) – la proprie fondamenta. Si tratta di una tecnologia che coniuga in un’unica piattaforma storage, elaborazione e networking, semplificando notevolmente l’infrastruttura aziendale.

Tuttavia, ribadiamo, ciò che rende davvero potente questa piattaforma è la customizzazione e l’integrazione con tecnologie avanzate di cybersecurity, per delineare un ambiente dove le prestazioni e la protezione delle risorse IT non solo coesistono, ma si potenziano a vicenda.

Un elemento distintivo della soluzione tecnologica HyperSec riguarda la possibilità di erogare questa architettura non solo nei data center tradizionali, ma anche in quelli off-site, in tutte quelle condizioni ambientali dove non sono disponili le facility tradizionali di un data center. Per fare un esempio: quando all’interno di ambienti temporali (industriali, difesa, healthcare o scenari emergenziali) si ravvisa l’esigenza di capacità computazionale, sicurezza e flessibilità nella mobilità senza avere i prerequisiti limitanti di un data center fisico.

Sostenere la sicurezza e l’evoluzione tecnologica delle aziende

Partner strategico per le sfide di oggi e di domani, le soluzioni tecnologiche di Sielte hanno nella scalabilità uno dei loro punti di forza. Soluzioni di iperconvergenza integrate con la cybersecurity che permettono alle aziende di espandere facilmente la propria infrastruttura, sia mediante il cloud pubblico sia privato, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza. Questo si traduce in una maggiore flessibilità operativa e nella possibilità di affrontare carichi di lavoro crescenti, senza compromettere la protezione dei dati.

La micro-segmentazione della rete è un altro elemento chiave che incrementa il livello di sicurezza isolando le applicazioni e l’infrastruttura, rendendo più difficile per i cybercriminali spostarsi lateralmente all’interno della rete e riducendo drasticamente i rischi di compromissioni estese. Parallelamente, l’impiego di dashboard intelligenti offre alle aziende una vista unificata e dettagliata delle loro operazioni, per assumere decisioni rapide e informate basate su analisi avanzate dei dati.

Senza dimenticare l’introduzione di un’innovazione chiave nell’ambito dell’automazione attraverso l’integrazione di tecnologie personalizzate e proprietarie che bypassano il classico approccio “zero-touch”. Così, l’automazione non si limita a processi standard di distribuzione e aggiornamento, ma viene adattata alle esigenze specifiche. Offrendo un livello di customizzazione applicativa esclusiva.