La sinergia tra il profondo expertise e l’infrastruttura di servizi gestiti di Sielte e l’innovazione tecnologica di Oplon consolida ulteriormente la posizione di Sielte come partner di riferimento nel panorama italiano della Cyber Security, valorizzando l’italianità e l’eccellenza delle soluzioni proposte. Naturalmente Sielte non si limita a rivendere il prodotto, ma lo integra nei complessi ecosistemi IT e di sicurezza dei clienti.

Le sfide della cybersecurity

Nel panorama della cybersecurity odierna, le aziende affrontano sfide crescenti nel bilanciare la protezione dei dati e dei servizi critici con la necessità di garantire accessi semplici e flessibili a diverse tipologie di utenti.

Integrare e mantenere molteplici sistemi di identità e protocolli di autenticazione (come SPID, CIE, Microsoft Entra ID, Google, Shibboleth, OpenID Connect, SAML2, WebAuthn) direttamente all’interno delle applicazioni è un processo complesso e costoso per sviluppatori e aziende. I metodi tradizionali per l’accesso remoto, come le VPN, presentano noti limiti di sicurezza e usabilità, richiedendo installazioni client e aumentando i rischi.

L’Innovazione Italiana nella Sicurezza degli Accessi

Di fronte a questa complessità crescente, emerge la necessità di soluzioni innovative che semplifichino la gestione degli accessi senza compromettere la sicurezza. È in questo contesto che si inserisce l’eccellenza italiana nel settore, rappresentata da partnership strategiche capaci di combinare esperienza consolidata e tecnologie all’avanguardia.

Fedele alla propria vocazione all’innovazione e attenta alle evoluzioni tecnologiche della sicurezza informatica, Sielte ha stretto una partnership tecnologica con Oplon Networks per proporre ai propri clienti un livello elevato della protezione. Oplon Networks, società di ingegneria informatica nata in Italia nel 2010, ha come missione l’alta affidabilità e la sicurezza a livello infrastrutturale. La soluzione di punta, Oplon Secure Access con Identity Link e Remote Access, affronta in modo innovativo le complesse sfide legate alla sicurezza degli accessi, all’autenticazione e al contesto delle identità.

Dal suo canto Sielte consolida il suo status di realtà italiana di grande scala, con circa 4.500 dipendenti, +500 Professionisti ICT e 31 sedi sul territorio. Questa capillare presenza territoriale, unita a una lunga storia e a numerose referenze con importanti attori italiani, posiziona Sielte come un System Integrator storico e leader sul mercato italiano.

Inoltre, Sielte si specializza nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi ad elevato contenuto tecnologico e sicurezza. Offre una vasta gamma di servizi a valore aggiunto, che coprono l’intero ciclo di vita dei progetti: sopralluogo, analisi dei requisiti, progettazione (High & Low Level Design), installazione su tutto il territorio italiano, configurazione, sviluppo software e integrazione, manutenzione e monitoraggio (preventiva, correttiva, evolutiva, help desk, NOC, MSSP, SOC) e formazione.

Sielte offre servizi e competenze estese nell’ambito della Cyber Security, che includono Network Security, IT Security, protezione dati, protezione sistemi IoT/SCADA, gestione degli accessi, progettazione della sicurezza, Security Posture Check, Penetration Test, Vulnerability Assessment, Threat Intelligence, Risk Management e servizi gestiti tramite il proprio GLOC (Global Operation Center) che integra funzioni di NOC e SOC. Questa profonda expertise e l’infrastruttura di servizi gestiti nel campo della Cyber Security qualificano Sielte come un System Integrator leader in soluzioni di sicurezza, la rendono un partner ideale per Oplon, condividendo l’italianità nelle soluzioni proposte.

Oplon Secure Access Identity Link: L’Autenticazione Federata e semplificata per le applicazioni Web

Oplon Secure Access Identity Link risolve la complessità dell’autenticazione federata aggiungendo a qualsiasi applicazione Web un’autenticazione federata senza doverla implementare sul servizio.

I suoi principali benefici includono:

• Massima Compatibilità: Supporta un’ampia gamma di Identity Provider pubblici e privati (SPID, CIE, Microsoft Entra ID, Google, ADFS, Shibboleth, ecc.) implementando i protocolli standard più diffusi (OpenID Connect, OpenID Federation (EIC), SAML2, WebAuthn). Agisce come un “Identity Provider Proxy“.

• Fonte Autorevole: Risolve la necessità di autenticazione e autorizzazione basate su fonti autorevoli.

• Conformità e Aggiornamento: Trasforma l’autenticazione federata in un servizio infrastrutturale sempre aggiornato e conforme alle normative di sicurezza più recenti, incluso il Cyber Resilience Act (CRA).

• Dati Utente Disponibili: Fornisce i dati dell’utente identificato alle applicazioni in modo immediato e sicuro tramite lo standard JSON Web Token (JWT, RFC7519).

• Esperienza Utente Fluida: Gestisce l’accesso in modo trasparente e sicuro quando l’utente accede a funzionalità protette.

• Flessibilità Totale: È completamente configurabile tramite un’interfaccia Web intuitiva.

Oplon Secure Access Identity Link è particolarmente adatto per servizi rivolti a grandi popolazioni, come quelli governativi dedicati ai cittadini o a grandi platee di clienti privati.

Oplon Secure Access Remote: Accesso Sicuro Via Browser, Senza VPN

Oplon Secure Access Remote è la soluzione integrata per la protezione degli accessi remoti e locali, combinando sicurezza, semplicità e risparmio. Supera il modello VPN, permettendo l’accesso sicuro esclusivamente tramite browser, senza installazioni di client o plugin.

I suoi vantaggi distintivi includono:

• Accesso Universale Via Browser: Consente l’accesso a qualsiasi servizio (Web, Remote Desktop, Remote Shell/SSH) direttamente dal browser.

• Multi Factor Authentication (MFA): Aggiunge l’MFA (con opzioni ad alta sicurezza come app biometrica o email) alle applicazioni senza modificarle.

• Gestione Credenziali Centralizzata: Per servizi interni protetti, Remote Desktop e Remote Shell via SSH, Oplon Secure Access gestisce le credenziali in una cassaforte elettronica sicura. Gli utenti non hanno bisogno di conoscere le password.

• Zero Trust Network Access (ZTNA): Implementa ZTNA, identificando e autorizzando gli utenti prima dell’accesso e limitandoli a un set predeterminato di risorse.

• Privileged Access Management (PAM): Protegge le credenziali degli accessi privilegiati, monitorando e tracciando immodificabilmente le loro attività.

• Tracciamento Completo: Tutte le operazioni sono tracciate in modo totale e immodificabile in un database centralizzato.

• Sicurezza “Virus-Free”: L’uso esclusivo del browser evita la trasmissione accidentale di virus o ransomware.

• Contrasto allo Shadow IT: Impedisce l’uso di strumenti di terze parti non controllati per l’accesso esterno.

• Unified Workspace: Offre un ambiente di lavoro unificato da browser, con funzionalità come Layout Manager per l’organizzazione delle sessioni, drag&drop per trasferimenti file sicuri, e copia&incolla protetto.

• Browser Isolation: Integra Browser Isolation per proteggere i dispositivi dalle minacce web

• Web & Traffic Analytics conforme GDPR senza modificare le pagine web.

• Sostituzione VPN Semplice: Permette di sostituire facilmente una VPN esistente con una migrazione senza interruzione del business.

Oplon Secure Access è ideale per workforce locali e remote, IT Administrators, sviluppatori, utenti esterni, consulenti e cittadini.

Il fatto che Oplon sia un’azienda italiana è un elemento di valore nel contesto normativo (come il Cyber Resilience Act) e di sicurezza attuale, offrendo garanzie aggiuntive in termini di localizzazione dei dati, supporto e conformità alle leggi nazionali ed europee.

Partnership consolidata

Sielte si propone, quindi, come partner di Oplon e veicolo delle sue soluzioni sul mercato. Grazie alla sua vasta esperienza come System Integrator, alla sua competenza specifica nel settore Cyber Security e alla sua presenza capillare su tutto il territorio nazionale, Sielte si configura come un System Integrator a valore aggiunto e un facilitatore ideale per l’adozione delle soluzioni Oplon.

Offre l’intero spettro di servizi necessari, dalla progettazione all’installazione, dal supporto alla manutenzione e al monitoraggio continuo tramite i propri centri operativi (NOC/SOC)

Un Caso d’Uso Rappresentativo della Partnership Oplon/Sielte

Consideriamo uno scenario tipico per una grande organizzazione italiana, come una Pubblica Amministrazione Regionale o una grande azienda multi-nazionale che necessita di:

1. Garantire accesso sicuro e semplificato ai propri servizi web e applicativi interni per migliaia di dipendenti distribuiti sul territorio, inclusi remote workers.

2. Abilitare l’accesso sicuro per cittadini o utenti esterni utilizzando sistemi di identità digitali come SPID e CIE.

3. Superare le limitazioni e i rischi delle VPN tradizionali, veicolo potenziale di attacchi ransomware.

4. Garantire la conformità normativa (es. GDPR, NIS2) e disporre di un tracciamento completo delle attività.

5. Integrare le nuove soluzioni di accesso e autenticazione in un’infrastruttura IT e di sicurezza già esistente e spesso complessa.

Differenziazioni della partnership Oplon/Sielte:

• Oplon offre le soluzioni tecnologiche italiane innovative: Oplon Secure Access Remote per un accesso remoto e locale sicuro via browser, senza la necessità di client VPN, e Oplon Secure Access Identity Link per integrare facilmente l’autenticazione federata con SPID, CIE e altri Identity Provider autorevoli. Queste soluzioni sono progettate per essere infrastrutturali e non invasive per le applicazioni in un paradigma SASE (Secure Access Service Edge).

• Sielte, in quanto System Integrator storico italiano con presenza capillare, interviene con la sua profonda conoscenza del mercato e delle infrastrutture IT tipiche delle grandi organizzazioni italiane. I team di Sielte, distribuiti sul territorio, sono in grado di:

Progettare l’integrazione delle soluzioni Oplon nell’architettura esistente.

l’integrazione delle soluzioni Oplon nell’architettura esistente. E seguire l’ installazione fisica e la configurazione delle virtual appliance Oplon nelle diverse sedi o data center del cliente in modo rapido ed efficiente grazie alla presenza locale.

seguire l’ delle virtual appliance Oplon nelle diverse sedi o data center del cliente in modo rapido ed efficiente grazie alla presenza locale. Integrare Oplon Secure Access e Identity Link con i sistemi di gestione delle identità e delle applicazioni esistenti del cliente.

Oplon Secure Access e Identity Link con i sistemi di gestione delle identità e delle applicazioni esistenti del cliente. Gestire la migrazione progressiva dalla vecchia VPN alle soluzioni Oplon senza interruzioni.

dalla vecchia VPN alle soluzioni Oplon senza interruzioni. Fornire manutenzione, monitoraggio continuo e supporto di primo e secondo livello attraverso i propri servizi gestiti e il GLOC (NOC/SOC), garantendo che le soluzioni Oplon operino sempre al meglio e che qualsiasi anomalia di sicurezza venga rilevata e gestita proattivamente.

attraverso i propri servizi gestiti e il GLOC (NOC/SOC), garantendo che le soluzioni Oplon operino sempre al meglio e che qualsiasi anomalia di sicurezza venga rilevata e gestita proattivamente. Assicurare la conformità con le normative italiane ed europee.

In conclusione, questa sinergia operativa e tecnologica unisce la capacità di Oplon Networks per garantire Alta Affidabilità e sicurezza a livello infrastrutturale con standard qualitativi elevati, come Oplon Secure Access Remote per la protezione degli accessi remoti e locali e Oplon Secure Access Identity Link per l’autenticazione federata semplificata per applicazioni web. Sielte integra queste soluzioni attraverso un approccio che copre l’intero ciclo di vita, dalla progettazione e installazione su tutto il territorio italiano per i propri clienti, alla configurazione, fino alla manutenzione continua e al monitoraggio proattivo tramite i propri centri operativi.

Nel quadro della nostra collaborazione con Oplon Networks, ci avvaliamo del supporto di Massive Group, distributore della soluzione. Una partnership strategica che garantisce affidabilità nella fornitura, supporto tecnico qualificato e un approccio consulenziale orientato al valore. La collaborazione Sielte – Massive Group – Oplon Networks rappresenta un elemento chiave per assicurare standard di eccellenza elevati, sempre più richiesti dal mercato.