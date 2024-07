Cyberwizards in Estonia, 5 ragazze di CyberTrials rappresentano l’Italia

Dal 29 luglio al 3 agosto 5 finaliste del programma di formazione e gioco del Cybersecurity National Lab del CINI, CyberTrials, rappresenteranno l’Italia al camp internazionale Cyberwizard su Cybersicurezza, in Estonia

Alice Spadaro, Rebecca Todisco, Sofia Bagnoli, Paola Colonna, Aurora Fagnani, accompagnate da uno dei loro docenti, Mario Quarto, parteciperanno a Cyberwizard 2024, camp sulla Cybersicurezza che si svolgerà a Kehtna, in Estonia. Dal 29 luglio al 3 agosto le cinque giovanissime finaliste di CyberTrials – competizione del Cybersecurity National Lab del CINI riservata alle ragazze delle scuole superiori – avranno la possibilità, grazie al supporto del Laboratorio, di formarsi e gareggiare in una competizione CTF, Capture The Flag, rappresentando l’Italia.

“Questo è il secondo anno che l’Italia è rappresentata a Cyberwizard grazie alle nostre ragazze CyberTrials” – afferma Alessandro Armando, direttore del Cybersecurity National Lab. “Nella scorsa edizione abbiamo ottenuto ottimi risultati con un primo premio nella gara finale. Siamo convinti che anche quest’anno l’investimento che fa il Laboratorio possa supportare le ragazze, farle crescere in termini di competenze e soprattutto dare loro la possibilità di arricchirsi confrontandosi con ragazze di altri Paesi”.

L’incentivare la partecipazione a competizioni internazionali è sicuramente uno degli obiettivi del programma di introduzione alla Cybersicurezza per ragazze del Laboratorio, tanto che le finaliste di Cyberwizards 2023 hanno poi partecipato, nel mese di novembre 2023, alla Telia Cyber Battle of Nordic-Baltics 2023, a Tartu in Estonia, posizionandosi seconde alla competizione femminile.

Altra iniziativa alla quale le migliori di CyberTrials hanno partecipato, nel corso della edizione che si è conclusa di recente, è stata Wicked 2024, una competizione CTF online che si è tenuta a marzo del 2024. Le ragazze partecipanti sono state scelte tra le prime 20 squadre in classifica del programma CyberTrials 2024 nella settimana precedente al 16 marzo. A partecipare classificandosi none, in questo caso sotto il nome del team Cybergirl Bug, sono state: Sofia Bagnoli, Alice Mandaliti, Federica Barone, Irene Pranteddu, Sabrina Bruno, Rebecca Todisco, Marta Dubbioso, Francesca Cortese.

“Il laboratorio insieme a IMT Alti Studi Lucca – continua Armando – sta organizzando un workshop gratuito aperto alle ragazze delle scuole superiori il 18 ottobre, presso la residenza del Presidente della Repubblica al Parco San Rossore, a Pisa, come ulteriore iniziativa mirata a ridurre il gap di genere esistente in ambito Cybersecurity”.

Nel frattempo, si sta lavorando alla preparazione della prossima edizione di CyberTrials, che aprirà le iscrizioni a partire dal mese di ottobre.