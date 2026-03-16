Finanziato dal programma di lavoro Europa digitale 2025-2027, l’accordo definisce una serie di aree in cui l’ENISA interverrà direttamente.

L’ENISA, Agenzia per la cybersicurezza UE, ha firmato un accordo con la Commissione Europea per lo sviluppo dell’EU Digital Identity Wallet. Si tratta di un importante passaggio per la tutela dell’identità digitale. L’accordo, con durata biennale, ha un valore di 1,6 milioni di euro.

Finanziato dal programma di lavoro Europa digitale (DEP) 2025-2027, l’intesa definisce alcune aree in cui l’agenzia cyber UE dovrà intervenire. Nel dettaglio:

sviluppo di sistemi nazionali di certificazione da parte degli Stati membri.

Miglioramento delle conoscenze, delle competenze e della fiducia reciproca tra gli Stati membri e l’ecosistema di certificazione.

Aumento della capacità e dell’efficacia operativa dei Paesi membri e dell’ecosistema di certificazione.

Avvio dell’allineamento e transizione effettiva dagli schemi di certificazione nazionali a uno schema europeo di certificazione della sicurezza informatica.

Il quadro normativo

In linea con il Regolamento (UE) 2024/1183 che istituisce il quadro europeo per l’identità digitale, la Commissione Europea ha riconosciuto all’ENISA un ruolo di supporto.

L’Agenzia deve infatti fornire assistenza per la certificazione dei portafogli dell’identità digitale europea (EUDI), compreso lo sviluppo di un sistema di certificazione europeo in materia di sicurezza informatica. Questo è il contributo all’implementazione del Regolamento (UE) 2019/881 sulla sicurezza informatica.

I progetti dell’ENISA

In quest’ottica, l’Agenzia sta attualmente lavorando allo sviluppo di un progetto di schema europeo di certificazione della sicurezza informatica, insieme al gruppo di lavoro ad hoc dedicato. I Paesi membri dovranno fornire almeno un portafoglio digitale di identità UE certificato entro la fine del 2026.

Ciascun Paese dovrà mettere a disposizione almeno un portafoglio a tutti i propri cittadini, residenti e imprese. Dovrà in questo modo consentire loro di dimostrare la propria identità e “di archiviare,condividere e firmare in modo sicuro documenti digitali importanti“.

La scorsa settimana, il gruppo di lavoro ad hoc si è riunito a Bruxelles, dibattendo sull’evoluzione e le possibili soluzioni in materia.

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