Fincantieri consegna Navis Sapiens la prima nave ultra-lusso intelligente al mondo. Si tratta di un ecosistema digitale avanzato, basato su piattaforme scalabili, componibili e aperte.

Fincantieri ha consegnato “Four Seasons I”, il primo yacht da crociera ultra-lusso realizzato per Marc-Henry Cruise Holdings LTD, Joint Owner/Operator di Four Seasons Yachts, presso il cantiere di Ancona. Si tratta di un’assoluta novità nel settore per l’impiego di tecnologie e dell’AI a bordo.

La nave pesa 34mila tonnellate di stazza lorda ed è lunga 207 metri di lunghezza. Ecosistema digitale avanzato, si basa su piattaforme scalabili, componibili e aperte. Le navi non sono più semplici mezzi di trasporto ma vere e proprie unità cognitive, in grado di “imparare” nuovi linguaggi e nuove funzionalità durante il ciclo di vita.

Tale capacità, che utilizza AI, big data e connettività, consentirà alle unità di prendere decisioni migliori in tempo reale, ottimizzare l’efficienza e garantire i più alti livelli di sicurezza e sostenibilità. Al contempo massimizzerà lo sfruttamento di tecnologie oggi acerbe o sconosciute che si renderanno disponibili nel prossimo futuro.

Le navi di Fincantieri, dunque, “non andranno incontro a obsolescenza digitale“. Al contrario, proprio grazie all’apporto e al valore aggiunto della tecnologia acquisiranno sempre maggiore valore nel tempo.

Le tecnologie alla base del progetto

Nello sviluppo di Navis Sapiens, Fincantieri ha impostato l’obiettivo di creare una nuova generazione di navi. Navi che dispongano di un’architettura digitale in grado di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale provenienti da migliaia di sensori.

Questo sistema consente all’unità di apprendere dai propri modelli operativi. Si potrà così migliorare costantemente efficienza e sicurezza, ottimizzare la rotta, i consumi, la manutenzione e la gestione dei sistemi di bordo, e per adattarsi alle diverse condizioni operative.

Una nave simile può inoltre comunicare con la terraferma e con altre unità, con l’obiettivo di creare una flotta interconnessa. Navis Sapiens si basa su “un’architettura intelligente“, che combina una serie di tecnologie avanzate. Nel dettaglio:

AI e Machine Learning , per analizzare in tempo reale le condizioni operative e ottimizzare le prestazioni della nave.

e , per analizzare in tempo reale le condizioni operative e ottimizzare le prestazioni della nave. Internet of Things (IoT), per la gestione interconnessa dei sistemi di bordo, consentendo un monitoraggio continuo e predittivo.

(IoT), per la gestione interconnessa dei sistemi di bordo, consentendo un monitoraggio continuo e predittivo. Digital Twin , per simulare il comportamento della nave in vari scenari, migliorando manutenzione e sicurezza.

, per simulare il comportamento della nave in vari scenari, migliorando manutenzione e sicurezza. Automazione avanzata, per ridurre il margine di errore umano e migliorare la gestione delle operazioni.

Il valore della cybersecurity

L’aumento della digitalizzazione ha reso prioritaria la sicurezza informatica. Con Navis Sapiens Fincantieri ha introdotto un nuovo approccio alla cybersecurity a bordo, ma anche tecnologie in grado di migliorare la gestione dei rischi. Fondamentale è l’apporto di sistemi predittivi per la manutenzione o il monitoraggio continuo della sicurezza a bordo tramite sensori e AI.

La nave si inserisce nel più ampio piano di trasformazione industriale del Gruppo Fincantieri. La direzione è quella di un modello sempre più intelligente, adattativo, scalabile e connesso, che integri le più avanzate tecnologie digitali. Il tutto, “per contribuire a rendere la cantieristica sempre più innovativa, sostenibile e competitiva a livello globale“.

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