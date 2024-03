Cybersec2024. Fasano (Skybox Security): “IA sempre più necessaria per la cybersecurity aziendale”

Il tema è stato affrontato da Alessio Fasano, Country Manager di Skybox Security, che ha presentato la piattaforma Skybox dedicata. Integrandosi con oltre 150 tecnologie di rete, di sicurezza e di IT management, Skybox Security Suite offre una visibilità completa della superficie di attacco e il contesto necessario per un’azione informata.

Una delle priorità delle organizzazioni è la gestione della sicurezza informatica progettata per affrontare le sfide della cybersecurity all’interno di reti ampie e complesse.

Gli strumenti analitici, l’automazione e l’intelligence inclusi nella piattaforma migliorano l’efficienza e le prestazioni delle operazioni di sicurezza nella gestione delle vulnerabilità e delle minacce, e ottimizzano la gestione dei firewall e delle policy di sicurezza.

Tutti i moduli della Skybox Security Suite lavorano insieme e condividono le informazioni per garantire che tutte le azioni consigliate siano coerenti con i requisiti di conformità e con il profilo di rischio dell’organizzazione

“La piattaforma nasce un anno fa con l’obiettivo di raccogliere informazioni che l’IA elabora per migliorare il livello di sicurezza delle aziende. Sono tre i punti chiave: l’enorme complessità, la maggiore articolazione del landscape delle minacce, la ridotta capacità delle risorse interne.

Il sistema di centralizzazione delle informazioni è un meccanismo di governance che offriamo alle aziende. Il modello consente di osservare il livello di sicurezza, non nel momento, ma nel tempo. Man mano che le regole cambiano, si modificano anche i livelli di sicurezza. Le difese delle nostre infrastrutture passano per le superfici digitali, combinazione di diversi domini”, ha spiegato Fasano.

“Con la nostra piattaforma si definiscono le migliori soluzioni da applicare per aumentare i livelli di protezione. Dobbiamo sapere cosa difendere e il digital twin ci aiuta in questo, fornendoci un quadro generale della situazione, su cui intervenire. Il modello offre all’IA il content su cui lavorare per intervenire sulle priorità del momento.

Bisogna saper prendere le decisioni nel modo e nel tempo giusti – ha proseguito Fasano – quella che chiamiamo la gestione generale della postura di sicurezza.

Offriamo in questo modo un livello di protezione che non ha boundaries. Possiamo proteggere ambienti ibridi di ogni tipo. Le sorgenti che riusciamo a raccogliere all’interno della piattaforma sono distribuite.

Le informazioni sono elaborate dall’IA della piattaforma e permettono una prioritizzazione sempre più peculiare”.