Nel suo intervento al Cybersec 2024, Eugenio Santagata, Chief Public Affairs & Security Officer, TIM – Chairman & CEO, di Telsy, ha posto particolare attenzione al rapporto tra direttive e risorse finanziarie necessarie per adempiere ad esse.

Per garantire la sicurezza di oggi bisogna anticipare le minacce di domani. Bisogna sviluppare prodotti e soluzioni future-proof che siano di supporto alla protezione di dati e comunicazioni sensibili, contribuendo al rafforzamento della difesa nazionale e della sicurezza delle imprese.

“L’evoluzione del panorama normativo in materia di cybersecurity è un chiaro segno di maturità istituzionale: Infatti, le nascite della Direttiva NIS2 e del Cyber Resilience Act sanciscono di fatto un traguardo e un nuovo punto di partenza.

Ma una volta piantati i paletti bisogna fare in modo di rispettarli, e per far ciò occorre spingere l’acceleratore sui prossimi checkpoint. Vanno attuate azioni concrete per rendere sicure le comunicazioni interpersonali non solo per i soggetti sensibili – ha dichiarato Santagata – ma anche per l’intera Pubblica Amministrazione e la supply chain collegata all’operato di aziende private, specie se di rilevanza critica o strategica.

È oggi imperativo assicurare la privacy dei contenuti scambiati nei nostri messaggi e nelle conferenze/videocall attraverso soluzioni di messagistica istantanea più sicure ed affidabili di quelle comunemente usate, proteggendo l’invio di file all’apparenza di poco conto ma che possono rivelarsi pericolosi vettori di vulnerabilità, nelle mani sbagliate.

E questa privacy deve essere assicurata all’interno dei confini del nostro Paese, valorizzando le tecnologie proprietarie a nostra disposizione o promuovendone uno sviluppo più organico e una distribuzione nazionale, anche e soprattutto attraverso forti partnership pubblico-privato“.