Cybersec2024. Livrieri (CrowdStrike): “Coinvolgere università e ricerca nella cybersecurity”

“Complessità e tendenze degli attacchi alle imprese italiane nell’era dell’AI: come proteggersi aumentando visibilità e velocità nella risposta” è il titolo dell’intervento di Luca Nilo Livrieri, Director, Sales Engineering Sud Europa di CrowdStrike, al Cybersec 2024 di Roma.

“La velocità degli attacchi informatici continua ad accelerare ad un ritmo allarmante. Il tempo medio di evasione è diminuito a soli 62 minuti dai 79 dell’anno precedente (l’attacco più veloce registrato è stato effettuato in 2 minuti e 7 secondi).

Una volta ottenuto l’accesso iniziale – ha sottolineato Livrieri – gli avversari impiegano solo 31 secondi per colpire con i primi strumenti di attacco, nel tentativo di danneggiare le vittime. I criminali informatici stanno cercando di sfruttare l’IA generativa per democratizzare gli attacchi al fine di realizzare operazioni sempre più sofisticate.

Le soluzioni che purtroppo ancora troviamo in Italia nelle nostre aziende sono state progettate per un’epoca in cui i volumi di dati e la velocità e la precisione degli avversari erano una frazione di quelli attuali, è invece necessario evolvere verso una piattaforma di sicurezza unificata con funzionalità di intelligenza artificiale per una visibilità completa e integrata dove sia possibile scoprire, identificare e bloccare gli attacchi in modo rapido e sicuro.”