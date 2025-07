Backup SaaS e cybersicurezza, come proteggere i dati aziendali e garantire la conformità normativa

Sielte, uno dei principali System Integrator italiani, collabora con Keepit, vendor europeo leader nel backup cloud-native, per offrire alle imprese italiane una piattaforma avanzata di protezione dei dati SaaS. La tecnologia è fornita da Keepit, mentre Sielte garantisce consulenza, integrazione e gestione dei processi. Questa collaborazione consente alle imprese di beneficiare di una piattaforma di nuova generazione, progettata per offrire backup su cloud indipendente e immutabile, resistente anche agli attacchi ransomware.

L’adozione delle applicazioni Software-as-a-Service (SaaS) è diventata un pilastro per le imprese italiane. CRM, posta elettronica, strumenti di collaborazione e contabilità vengono sempre più spesso gestiti su piattaforme cloud, con evidenti vantaggi in termini di flessibilità e riduzione dei costi infrastrutturali. Tuttavia, dietro questa trasformazione digitale si cela un rischio spesso sottovalutato: la sicurezza e la disponibilità dei dati aziendali. Affidarsi unicamente alle misure di protezione offerte dai provider SaaS non basta a scongiurare la perdita di dati, gli attacchi informatici o la non conformità alle normative europee.

La perdita di informazioni critiche su piattaforme SaaS può avere cause diverse. Gli errori umani, come cancellazioni accidentali, modifiche errate o sovrascritture, restano tra le principali fonti di rischio, e le funzioni di recupero native (cestini, cronologia versioni) offrono spesso soluzioni limitate nel tempo e nella profondità di ripristino. A questi si aggiungono le minacce esterne: attacchi ransomware, phishing e violazioni informatiche capaci di compromettere o criptare dati sensibili, persino quando il provider SaaS dispone di robuste difese. Anche le interruzioni di servizio o malfunzionamenti – seppur rari – possono bloccare l’accesso alle informazioni aziendali, così come le minacce interne, legate ad azioni dolose di ex dipendenti o insider.

Le conseguenze per le aziende possono essere devastanti. Blocchi operativi, impossibilità di servire i clienti, perdite economiche dirette e indirette – dai mancati ricavi ai costi di recupero, fino ai danni reputazionali – possono paralizzare un’organizzazione. A questo si aggiunge il rischio di non conformità alle normative europee, come la direttiva NIS2 (art. 21) e il regolamento DORA, che impongono alle aziende di garantire disponibilità, integrità e recuperabilità dei dati. In questo contesto, dotarsi di un backup esterno e indipendente non è un lusso, ma una necessità strategica per assicurare cyber-resilienza e continuità operativa.

Sielte in campo con Keepit

Per rispondere a questa esigenza Sielte, uno dei principali System Integrator italiani, collabora con Keepit, vendor europeo leader nel backup cloud-native, per offrire alle imprese italiane una piattaforma avanzata di protezione dei dati SaaS. La tecnologia è fornita da Keepit, mentre Sielte garantisce consulenza, integrazione e gestione dei processi. Questa collaborazione consente alle imprese di beneficiare di una piattaforma di nuova generazione, progettata per offrire backup su cloud indipendente e immutabile, resistente anche agli attacchi ransomware.

La piattaforma garantisce inoltre il pieno rispetto delle normative UE grazie alla gestione dei dati tramite data center localizzati e senza sub-processor, offrendo così un livello aggiuntivo di protezione legale e operativa. Il tutto con un approccio che privilegia la semplicità: ripristino rapido e gestione flessibile delle versioni dei dati, per assicurare alle aziende un controllo totale delle proprie informazioni.

Con questa soluzione, Keepit mette a disposizione la piattaforma di backup cloud-native, garantendo protezione avanzata e indipendente dei dati SaaS. Sielte, in qualità di System Integrator e partner, si occupa di accompagnare le aziende nella definizione e implementazione dei processi di gestione e ripristino dei dati, assicurando che le soluzioni di backup vengano integrate nei flussi operativi e supportando i clienti nella costruzione di piani di continuità operativa.

In questo modo, le imprese possono contare su una protezione completa che unisce tecnologia e servizi, garantendo conformità alle normative europee (NIS2 e DORA) e resilienza anche in caso di incidenti informatici o interruzioni di servizio.