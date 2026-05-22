“Attenzione al falso avviso relativo ai servizi di trasporto associati a Tap&Go”, l’allarme della Polizia Postale. Come proteggersi

22 Maggio 2026

Nuovo allarme della Polizia Postale sulle truffe dei falsi avvisi relativi ai servizi di pagamento di trasporto online Tap&Go. In particolare su Atac e ATM.

Prestare la massima attenzione falsi messaggi destinati ai clienti del servizio di trasporto Tap&Go di Atac, azienda per la mobilità del Comune di Roma, e dell’Azienda Trasporti Milanesi ATM“. L’allarme della Polizia Postale per la diffusione di una nuova truffa.

La tecnica è quella dell’invio, nei confronti del destinatario, dell’avviso a regolarizzare il pagamento di un viaggio per una presunta mancata registrazione in uscita della corsa effettuata“. Ed è questa la principale minaccia.

Il messaggio, infatti, contiene un link per “chiudere la pratica ed evitare ulteriori addebiti”. Al contempo, sempre lo stesso messaggio propone il pagamento online per evitare sanzioni. Si evidenzia, in questo senso, la struttura della truffa. La comunicazione inganna l’utente proprio in relazione alla domanda di pagamento.

Come proteggersi

Da questo punto di vista, nella misura in cui gli utenti possono essere truffati proprio per la tipologia di e le modalità dell’operazione, la Polizia Postale ha fornito una serie di consigli. Alla base, la necessità di “prestare la massima attenzione“. Si tratta di una serie di azioni, che possono alzare i livelli di protezione, aiutando gli stessi utenti. Nel dettaglio:

•    non cliccare sul link.
•    Non inserire dati personali o bancari.
•    Non effettuare alcun pagamento.
•    Se hai ricevuto questo messaggio, ignoralo ed eliminalo.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito.

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