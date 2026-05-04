“Attenzione alle truffe online che impiegano il nostro nome”, l’allarme della Polizia Postale. Come proteggersi

4 Maggio 2026

Nuovo allarme della Polizia Postale sull’aumento delle truffe che sfruttano il nome della “Polizia“.

Sono in circolazione delle truffe che impiegano e-mail che imitano notifiche ufficiali o atti giudiziari, spesso riportando il nome le e firme del Capo della Polizia, dirigenti o responsabili di uffici e reparti“. Questo l’allarme della Polizia Postale .

In questi messaggi fraudolenti, il destinatario riceve l’informazione di aver visionato “siti o materiale pedopornografico“. Riceve perciò l’invito a fornire giustificazioni per evitare l’avvio di un’indagine o di un procedimento penale. Chi risponde “riceve un’ulteriore comunicazione con la richiesta di versare una somma di denaro al fine di interrompere le indagini in corso”. Ed è proprio questo il reale pericolo.

Le comunicazioni sono costruite per apparire credibili“, ribadisce la Polizia. “Riportano loghi, intestazioni e riferimenti a uffici di Polizia, riprodotti al solo scopo di ingannare i destinatari. L’urgenza e la minaccia di conseguenze penali rappresentano le principali leve utilizzate dai truffatori per indurre le vittime a pagare“.

Come proteggersi

Per proteggersi da tutti i potenziali rischi di questa truffa, la Polizia Postale ha invitato gli utenti a compiere alcune azioni e a seguire dei consigli, tutte fondamentali per evitare danni. Nel dettaglio, si raccomanda di:

  • non cliccare sui link presenti nei messaggi.
  • Non scaricare o aprire eventuali allegati.
  • Non rispondere al mittente e non fornire dati personali o credenziali.
  • Non fidarsi del nome visualizzato del mittente, che può essere facilmente falsificato.

La Polizia ha ricordato che “non invia e-mail o messaggi per notificare reati né per richiedere pagamenti di sanzioni, ammende o somme di denaro“.

Dove segnalare gli episodi sospetti

Per segnalazioni e per ulteriori informazioni, ha ricordato la Polizia Postale, il riferimento da contattare è il sito.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp
Precedente

Related Posts

Sistemi Informativi

Attacco cyber contro Sistemi Informativi, servizi essenziali ripristinati. Cosa è successo

4 Maggio 2026

Stretto di Hormuz, la US Navy si affida a tecnologie AI per difendersi dalle mine navali. Il programma AMMO

4 Maggio 2026

AI, sicurezza e occupazione: governare il cambiamento prima che sia tardi

4 Maggio 2026

Arma dei Carabinieri, il Generale di Corpo d’Armata Massimo Mennitti nominato Vicecomandante Generale

3 Maggio 2026

Ultime news

kill-switch
Truffe Nome Polizia
Sistemi Informativi
Data Caso