ACN, Frattasi si dimette. Il possibile sostituto Quacivi (ex AD Sogei)

Domani il Consiglio dei ministri convocato alle ore 17:00 nominerà il suo sostituto, sentito il parere del Copasir. Tra i possibili successori ci sarebbe Andrea Quacivi, ex amministratore di Sogei, la società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Bruno Frattasi si è dimesso da Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), dopo averla guidata per più di tre anni. Era stato nominato il 9 marzo 2023 su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

Domani il Consiglio dei ministri convocato alle ore 17:00 nominerà il suo sostituto, sentito il parere del Copasir. Tra i possibili successori ci sarebbe Andrea Quacivi, ex amministratore di Sogei, la società in-house del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Quacivi è stato AD di Sogei dal 2 agosto 2017 ed è stato confermato dal MEF fino al 2023.

Frattasi, per 40 anni Civil Servant

Entrato in Amministrazione nel 1981, Frattasi nel 2005 è stato nominato Prefetto della Repubblica. Nel corso di oltre 40 anni di esperienza, ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quelli di Prefetto di Latina e di Roma, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Capo dell’Ufficio Legislativo e Capo di Gabinetto del Ministro dell’Interno.

È stato anche direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Andrea Quacivi, il profilo

Andrea Quacivi è laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, dal 1995 al 1999 è stato consulente in Arthur Andersen S.p.A.;

dal 1999 al 2007 ha ricoperto ruoli di responsabilità nella Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo di Wind Telecomunicazioni S.p.A.

Arriva in Sogei nel 2007, specializzato in pianificazione aziendale, gestione del rischio, sviluppo organizzativo e miglioramento dei processi aziendali. Qui, fino al 2017, è Responsabile della Direzione Organizzazione, Personale e Finance, potenziando le competenze in gestione delle risorse umane e delle relazioni industriali, change management, organizzazione aziendale e team leadership.

Esperto nel settore delle tecnologie e dei servizi informatici, il 2 agosto 2017 diventa CEO di Sogei fino al 2023.

Dal 2018 al 2020, sempre in Sogei, ha ricoperto il ruolo di Responsabile ad interim della Direzione Planning & Finance.

È stato CEO di Geoweb S.p.A.

È stato membro del CdA della Fondazione ICSC che gestisce il Centro Nazionale di Ricerca in HPC, Big Data e Quantum Computing del Tecnopolo di Bologna.