Secondo il Financial Times, l’azienda ha presentato un nuovo ricorso contro la richiesta di Londra di accedere ai backup cloud crittografati degli utenti britannici.

Apple ha avviato una nuova azione legale contro il governo del Regno Unito per contestare l’ultima richiesta di accesso ai dati cifrati degli utenti. Secondo quanto riportato dal Financial Times, il produttore dell’iPhone ha presentato ricorso davanti all’Investigatory Powers Tribunal contro un ordine con cui le autorità britanniche chiedono la possibilità di accedere ai backup cloud crittografati degli utenti nel Regno Unito.

La nuova richiesta del governo britannico

Come ricostruisce il Financial Times, lo scorso anno Londra aveva ritirato una precedente richiesta che avrebbe consentito l’accesso anche ai dati degli utenti statunitensi, dopo un duro confronto diplomatico con Washington. Nella seconda metà del 2025, però, il governo britannico ha notificato ad Apple un nuovo “Technical Capability Notice” (TCN), questa volta limitato ai dati degli utenti del Regno Unito.

I TCN sono previsti dall’Investigatory Powers Act e consentono alle autorità di imporre alle aziende tecnologiche specifiche capacità tecniche per supportare le attività delle forze dell’ordine e dei servizi di intelligence.

Il nodo della crittografia

Secondo il governo britannico, questi strumenti sono indispensabili per contrastare terrorismo e abusi sessuali sui minori e vengono utilizzati solo quando strettamente necessario, con adeguate garanzie legali.

Apple sostiene invece da anni che l’introduzione di qualsiasi “backdoor” nei sistemi di cifratura renderebbe meno sicuri i propri servizi per tutti gli utenti, creando potenziali vulnerabilità sfruttabili anche da soggetti malevoli.

Il ruolo di Privacy International

Secondo il FT, l’Investigatory Powers Tribunal ha notificato il nuovo ricorso anche a Privacy International, organizzazione che insieme a Liberty aveva già avviato un’azione legale contro il sistema dei TCN, sostenendo che tali strumenti possano compromettere il diritto alla privacy e alla sicurezza delle comunicazioni digitali.

La vicenda rappresenta l’ennesimo capitolo del confronto tra governi e piattaforme tecnologiche sul bilanciamento tra esigenze investigative e protezione dei dati personali, un dibattito destinato a intensificarsi con la crescente diffusione dei servizi di crittografia end-to-end.