Quantum Cryptography, le sfide per le aziende

Roberto De Paolis, laurea in Ingegneria Elettronica, grande appassionato e pioniere della telematica fin dal 1984 quando - con un Commodore 64 - gestiva una delle prime Bulleting Board System in Italia (BBS). Il suo percorso è scandito da molteplici esperienze professionali, come consulente dal 1999 al 2004 quando lascia il mondo della consulenza per far parte di realtà come Northrop Grumman, SKY, Gruppo UniCredit, Gruppo Bancario ICCREA ricoprendo ruoli di complessità e responsabilità sempre maggiori esclusivamente attinenti alla sicurezza informatica. Nel Gennaio 2018 approda in Leonardo come Responsabile dell’Unità Organizzativa IT Security Partner & Security Operations. Da Giugno 2023 è Chairman nel Nato Industrial Advisory Group (NIAG Study-294) sullo Zero Trust.