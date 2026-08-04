Attacco cyber Liechtenstein, copiati i dati di 31mila soggetti giuridici

Ancora ignoti i responsabili dell’operazione che rischia di creare grandi disservizi.

Il Liechtenstein ha subìto un attacco cyber da parte di hacker criminali, ancora ignoti, che hanno avuto accesso illegale al registro dei titolari effettivi e alle informazioni relative a 31mila soggetti giuridici. I criminali hanno copiato i dati e le informazioni.

Si tratta di uno dei Paesi più piccoli e ricchi del mondo, con una legislazione fiscale molto favorevole che lo ha reso uno dei principali poli finanziari europei e mondiali. Nel 2021, con una legge, si è provveduto a creare questo registro (Register of Beneficial Owners), nell’ambito delle misure di contrasto al riciclaggio di denaro.



Lo stesso esecutivo del Principato ha precisato che l’accesso è avvenuto nella notte tra il 29 e il 30 luglio. Nel momento in cui le autorità hanno individuato le irregolarità hanno messo fuori servizio il sistema interessato dalla violazione.

Nessuna banca coinvolta

Simon Tribelhorn, Direttore dell’Associazione delle Banche del Liechtenstein, ha spiegato alla Reuters che non c’è stato alcun coinvolgimento delle banche nazionali. Né di nessun dato relativo ai loro clienti. “Si tratta di un episodio spiacevole che non deve essere sottovalutato“, ha comunque affermato Tribelhorn.

Il Governo di Vaduz ha notificato in un comunicato che, al momento, non vi sono indicazioni che i dati compromessi siano stati modificati o cancellati.

Inoltre, ha istituito una task force di crisi guidata dalla Primo Ministro Brigitte Haas e dal Ministro della Giustizia Emanuel Schaedler. Il suo primo obiettivo è quello di informare le persone interessate dalla violazione dei dati. Secondo Haas per ora non è arrivata alcuna richiesta di riscatto e sul dark web non c’erano comunque le informazioni sottratte.

L’importanza del colpo

Il valore dei dati sottratti non risiede tanto nelle informazioni finanziarie quanto nella possibilità di identificare i reali proprietari di società, fondazioni e trust.

Il registro dei titolari effettivi rappresenta un archivio estremamente sensibile, utile per finalità di trasparenza. Inoltre, sottolineano gli esperti, è potenzialmente molto appetibile per criminali informatici, servizi di intelligence o soggetti interessati a ricostruire strutture societarie complesse.

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