Aipsa, Alessandro Manfredini (A2A) il nuovo presidente

Il Direttore Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A Alessandro Manfredini guiderà l’Associazione nel triennio 2022-2025.

Il nuovo presidente di AIPSA è Alessandro Manfredini, Direttore Group Security e Cyber Defence del Gruppo A2A, già vicepresidente dell’Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale dal 2018 al 2021 e prende il testimone da Andrea Chittaro, che ha guidato, con successo, l’Associazione negli ultimi 4 anni. Chittaro continuerà a rappresentare AIPSA presso il Comitato tecnico scientifico dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Manfredini, sarà affiancato da Angelica Cestari (Head of Security Services & Operations – Snam) nel ruolo di vicepresidente dell’Associazione e dal nuovo consiglio direttivo, composto da Massimo Bergamin (Industrial Operations & Corporate Italy Security – Kering), Barbara De Poi (Head of Personnel and Asset Protection – UniCredit), Andrea Evangelista (Responsabile Security, Information Security, H.S.E.9 – Open Fiber), Stefano Mele (Partner at Gianni & Origoni) e Pierluigi Pelargonio (Direttore Security & Resilience Sky Italia).

AIPSA dal 1990 è il punto di riferimento di Security Manager ed esperti del settore delle maggiori imprese italiane. Ha come missione istituzionale lo sviluppo dell’ordinamento professionale, la diffusione e la promozione della cultura della Security in ogni sua declinazione, lo studio delle correlate problematiche di ordine tecnico, funzionale, giuridico e legislativo.

Alessandro Manfredini, presidente AIPSA. Il profilo

Alessandro Manfredini ha conseguito le Lauree in Giurisprudenza all’Università “La Sapienza” di Roma e in Scienze della Sicurezza interna ed esterna presso l’Università di Tor Vergata di Roma. Dopo un decennio di esperienza come Ufficiale dei Carabinieri è stato Security Manager del Gruppo Espresso, Direttore della Sicurezza Aziendale e dei Servizi Generali di Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori e fondatore della società di consulenza strategica in materia di gestione dei rischi AlfaMike Consulting. Tutor in conferenze, seminari, corsi di formazione anche a livello universitario si è specializzato in Enterprise Security, in protezione dei dati e cyber security, fraud management e modelli di organizzazione e gestione.