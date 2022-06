Adolfo Urso, Angelo Tofalo e Stefano Mele saranno presenti nel panel “La sicurezza delle infrastrutture e il rischio cyber” della prima edizione della Conferenza Internazionale Energia Italia 2022.

Al via la prima edizione di Energia Italia 2022, PNRR, Transizione Ecologica e Indipendenza Energetica, la Conferenza internazionale sulle tematiche dell’energia in Italia, in Europa e nel mondo, con un confronto a tutto tondo tra istituzioni, industria, autorità regolamentari, Università, mondo della ricerca e consumatori.

La Conferenza si terrà nei giorni 5-6 luglio sia in presenza, sia in live streaming, presso ‘Roma Eventi – Piazza di Spagna’.

Energia Italia 2022 offrirà un ricco percorso di approfondimento sulle attuali sfide legate alle caratteristiche, alle forniture, agli impieghi e alla sicurezza delle risorse energetiche. Ampio spazio sarà dedicato, in particolare, alle strategie di investimenti e governance del governo italiano previsti dal PNRR, ma anche alle scelte strutturali e regolatorie per garantire una maggiore indipendenza dell’Italia attraverso lo sfruttamento delle risorse energetiche del Paese inutilizzate.

Energia Italia 2022 sarà anche un’importante occasione di networking, un’opportunità di incontro tra decisori, industria, Università e ricerca.

Tra gli speaker che hanno già confermato la loro partecipazione:

Franco Bernabè, Presidente, Acciaierie d’Italia

Presidente, Acciaierie d’Italia Enza Bruno Bossio , Segretario, IX Comm. (Trasporti, Poste e Tlc), Camera dei Deputati

, Segretario, IX Comm. (Trasporti, Poste e Tlc), Camera dei Deputati Alessio Butti , V.P., VIII Comm. (Ambiente, Territorio, Lavori pubblici), Camera dei Deputati

, V.P., VIII Comm. (Ambiente, Territorio, Lavori pubblici), Camera dei Deputati Claudia Canevari , Head of the Unit Energy Efficiency, DG ENERGY, Commissione Europea

, Head of the Unit Energy Efficiency, DG ENERGY, Commissione Europea Manlio Di Stefano , Sottosegretario, MAECI

, Sottosegretario, MAECI Domenico Furgiuele , IX Comm. (Trasporti, Poste e Tlc), Camera dei Deputati

, IX Comm. (Trasporti, Poste e Tlc), Camera dei Deputati Nicola Lanzetta , Direttore Italia Enel Group e Amministratore Delegato Enel Italia SpA

, Direttore Italia Enel Group e Amministratore Delegato Enel Italia SpA Andrea Margelletti, Presidente, Ce.SI.

Presidente, Ce.SI. Stefano Mele, Avvocato, Partner di Gianni&Origoni – Responsabile Dip. Cybersecurity

Avvocato, Partner di Gianni&Origoni – Responsabile Dip. Cybersecurity Alessandro Morelli , Vice Ministro, MIMS

, Vice Ministro, MIMS Francesco Profumo, Presidente, Compagnia San Paolo

Presidente, Compagnia San Paolo Beniamino Quintieri, Presidente, Fondazione Economia Tor Vergata

Presidente, Fondazione Economia Tor Vergata Elisabetta Ripa, CEO, Enel X Way

CEO, Enel X Way Luca Sut , X Comm. (Attività Produttive, Commercio e Turismo), Camera dei Deputati

, X Comm. (Attività Produttive, Commercio e Turismo), Camera dei Deputati Alessandra Todde, Vice Ministro, MISE

Vice Ministro, MISE Angelo Tofalo, IV Comm. (Difesa), Camera dei Deputati

IV Comm. (Difesa), Camera dei Deputati Hannes Tuohiniitty, Presidente, Bioenergy Europe

Presidente, Bioenergy Europe Adolfo Urso , Presidente, COPASIR

, Presidente, COPASIR Domenico Villacci, Presidente, EnSiEL

In collaborazione con:

