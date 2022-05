Chief Security Talk con Andrea Chittaro – presidente AIPSA (Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale). Dialogare con i Chief Security Officer e i responsabili della sicurezza informatica, con questo obiettivo nasce la videorubrica ‘Chief Security Talk’.

1^ puntata con Andrea Chittaro – presidente AIPSA – Associazione Italiana Professionisti Security Aziendale: “Siamo pronti a partnership pubblico-privato come previsto da ben 40 misure della strategia nazionale di cybersicurezza, perché l’abbiamo sempre auspicato”.

CIO, CSO e CISO ai quali chiediamo di condividere, con la community di Cybersecurity Italia, le best practise su allerta, prevenzione, gestione e risposta agli incidenti cyber per rendere resilienti le reti e i servizi digitali della Pubblica Amministrazione, delle grandi imprese e delle PMI ma in particolare delle infrastrutture critiche dell’Italia.

La cybersicurezza è information sharing, è partecipazione-condivisione: è una sfida che si vince facendo squadra (pubblico-privato), anche perché, “l’istituzione dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale”, come ha ricordato a tutti il suo responsabile politico, il sottosegretario Franco Gabrielli, “non è la panacea per superare tutte le criticità di cyber resilienza stratificatesi nel nostro Paese nel corso di anni di colpevole inerzia”.

La prima difesa è il fattore umano unito alle più evolute soluzioni tecnologiche: la video rubrica Chief Security Talk vuole mostrare in modo tecnico, ma spiegato semplice ed efficace, e con la voce dei principali responsabili della cybersicurezza, come rendere cyber-resilienti sia il business aziendale, sia l’Italia.