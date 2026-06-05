L’ordine esecutivo di Donald Trump, la proposta di OpenAI, una proposta bipartisan, negli Usa il dibattito sull’AI è un fondamento della Sicurezza Nazionale.

Ieri due parlamentari della Camera dei Rappresentanti degli Usa, la Democratica Lori Trahan e il Repubblicano Jay Obernolte, hanno presentato una nuova bozza di legge sull’AI. L’obiettivo è “formalizzare un divieto, per i singoli Stati americani, di regolamentare lo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale“.

Le Big Tech hanno accolto la proposta con grande favore. Tuttavia, forti critiche sono arrivate da parte delle associazioni che si occupano della tutela dei consumatori e dei diritti civili.

Secondo il testo, le 50 entità “non potrebbero approvare norme che abbiano come obiettivo diretto lo sviluppo dei modelli di AI“. Nella pratica, ci sarebbe l’impedimento nell’adozione di leggi che obblighino le aziende a sottoporre i propri sistemi a test di sicurezza prima del rilascio pubblico. Tuttavia, le singole Amministrazioni manterrebbero “la possibilità di regolamentare gli utilizzi concreti dell’AI“.

Il dibattito sull’AI

Secondo la Reuters, l’obiettivo dei due promotori è la creazione di “un quadro normativo nazionale che protegga gli americani e sostenga l’innovazione“. In questi termini si garantisce agli Usa e “la leadership globale nello sviluppo e nella governance di questa tecnologia“.

Obernolte ha spiegato: “Stiamo pubblicando questo progetto di legge per raccogliere osservazioni da parte degli stakeholder, degli esperti e del pubblico. Vogliamo rafforzare il testo prima della sua presentazione formale“.

Non è solo una questione politica

Negli ultimi anni il Congresso statunitense ha incontrato notevoli difficoltà nell’approvare una legislazione organica sulla sicurezza dell’intelligenza artificiale. Le grandi società si sono sempre opposte a vincoli troppo stringenti, ma le critiche sono state di vario tipo, anche in senso opposto.

Rispetto all’ultima proposta, per esempio, Public Citizen ha sollevato diversi dubbi. Dal punto di vista dell’organizzazione, per esempio, “il provvedimento affiderebbe il controllo dell’AI quasi esclusivamente al Governo federale“. Il quale, tuttavia, “finora non è riuscito a introdurre tutele significative per i cittadini“.

L’organizzazione sostiene da tempo invece proprio la necessità di interventi normativi a livello statale per compensare l’assenza di una regolamentazione federale efficace.

Secondo Public Citizen, il testo non affronta tutti quei temi inerenti che in realtà dovrebbero essere di primario interessi per i cittadini. Temi come la discriminazione – algoritmica e sul lavoro – le tutele per gli utenti da frodi e crimini online, nonché il problema della crescente concentrazione del mercato nelle mani di pochi operatori.

Dall’altra lato, l’Information Technology Industry Council, che rappresenta molte delle principali aziende del settore, ha espresso un parere molto positivo. E ha affermato: “Il Congresso deve stabilire uno standard nazionale che consenta uno sviluppo, una distribuzione e un’adozione responsabili dell’AI in tutta l’economia americana“.

Prospettive politiche

Il progetto legislativo si inserisce in una più ampia strategia dell’Amministrazione federale. A marzo la Casa Bianca aveva invitato il Congresso a introdurre una normativa capace di prevalere sulle regolamentazioni statali in materia di AI.

All’inizio di questa settimana Donald Trump ha inoltre firmato un ordine esecutivo che crea un quadro normativo per un sistema di test volontari per i nuovi modelli di AI. Anche in questo caso non sono mancati i contrasti, con OpenAI che a sua volta ha presentato un nuovo quadro, basato su un sistema di veri e propri obblighi.

La proposta bipartisan evidenzia, una volta di più, uno dei nodi centrali del dibattito americano. “Trovare un equilibrio tra innovazione, competitività globale e tutela dei cittadini in un settore destinato a ridefinire l’economia e la società dei prossimi decenni“.

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