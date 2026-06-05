L’operazione, coordinata dalla Bulgaria e che l’Europol ha sostenuto, si è svolta tra settembre 2025 e aprile 2026.

“29 arresti, 9 gruppi criminali smantellati e oltre 27mila URL di piattaforme non legali“, sono questi i risultati dell’operazione Kratos 2, con il sostegno dell’Europol e il coordinamento della Bulgaria.

L’operazione, durata sette mesi – tra settembre 2025 e aprile 2026 – mirava a contrastare le reti criminali che guadagnano grazie allo streaming illegale. Profitti, tutti derivanti “dalla distribuzione non autorizzata di contenuti protetti da copyright attraverso sofisticate piattaforme online“.

Gli investigatori si sono concentrati sull’infrastruttura criminale che consente ai servizi IPTV illegali e alle piattaforme di streaming non autorizzate di operare in diverse giurisdizioni. Al contempo, l’Europol ha dichiarato che questi portali hanno violato i diritti di quasi 850mila contenuti multimediali su 169 domini.

Oltre “la semplice chiusura dei siti illeciti“

“Anziché concentrarsi esclusivamente sulla chiusura dei siti web“, ha sottolineato l’Europol, “gli investigatori hanno preso di mira l’ecosistema criminale più ampio che sostiene questi servizi“.

Proprio tale approccio ha consentito alle autorità di raccogliere informazioni sui gruppi della criminalità organizzata che operano dietro le piattaforme. Allo stesso tempo è stato possibile “identificare i principali sospetti coinvolti nella loro gestione e nel loro funzionamento tecnico“. Più nel dettaglio, il coordinamento delle singole operazioni ha portato a:

29 arresti.

86 indagati identificati.

148 perquisizioni domiciliari.

9 gruppi della criminalità organizzata smantellati.

59 casi deferiti alle autorità giudiziarie.

72 indagini penali in corso.

169 domini segnalati.

27.332 URL rimossi.

722.961 oggetti in violazione identificati.

Grazie alla grande collaborazione con organizzazioni del settore privato, lo smantellamento delle infrastrutture criminali ha raggiunto un livello ancora più elevato. In virtù di tali sinergie, le autorità hanno identificato:

4.370 nuovi domini collegati ad attività di pirateria.

18.331 indirizzi IP associati a servizi illegali.

397.384 URL segnalati per la sospensione o la rimozione.

126.979 ulteriori oggetti in violazione.

L’operazione ha visto il coinvolgimento delle autorità di Belgio, Bulgaria, Croazia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Spagna, Uk e Usa. Fondamentale anche l’apporto di organizzazioni del settore audiovisivo e della lotta alla pirateria, tra cui AAPA, ACE/MPA, LALIGA, UEFA, Friend MTS, beIN Media Group e Irdeto.

I rischi per i consumatori

Secondo la stessa Agenzia di coordinamento, l’utilizzo di questi servizi – il crescente rischio – fa leva sul tema economico. “Ciò che ai consumatori appare come un accesso a basso costo a contenuti premium è in realtà il frutto di complesse organizzazioni criminali“, ha ricordato l’Europol.

I gruppi che gestiscono queste piattaforme si avvalgono sempre più spesso di infrastrutture tecniche complesse. Spesso, in tal senso, questi gruppi di cyber criminali separano i siti web rivolti ai clienti dai server che ospitano i contenuti illegali, distribuendo tali servizi in diversi Paesi per eludere i controlli.

Oltre a generare ingenti profitti illeciti, “questi servizi espongono gli utenti a rischi per la sicurezza informatica, tra cui infezioni da malware, spyware, furto di dati e altre forme di sfruttamento online“. In questo senso non basta chiudere i siti, ma è fondamentale che le autorità agiscano ripercorrendo l’intera catena illecita del valore.

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