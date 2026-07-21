Secondo la Reuters le due potenze potrebbero presto organizzare un incontro sull’AI per stabilire delle linee di cooperazione.

Cina e Usa al tavolo in un vertice per dibattere di AI, con l’obiettivo “di affrontare le sfide poste dallo sviluppo dei modelli più avanzati e definire possibili forme di cooperazione sulla gestione dei rischi“. È lo scenario descritto dalla Reuters, citando fonti diplomatiche.

L’incontro rappresenterebbe “uno dei principali risultati” emersi dal vertice tra il Presidente statunitense Donald Trump e il Presidente cinese Xi Jinping, dello scorso maggio. I due Paesi, dopo l’inasprimento dei toni degli ultimi mesi, potrebbero in questo senso tornare a definire delle linee guida comuni.

Alla guida della delegazione statunitense ci sarebbe il Segretario al Tesoro Scott Bessent. Secondo le fonti, i colloqui dovrebbero svolgersi nel mese di settembre, probabilmente prima della visita ufficiale di Xi Jinping negli Usa, prevista per il 24 settembre. Non ci sono ancora delle date, né la sede dell’incontro o l’agenda dei lavori. Le stesse discussioni preparatorie sarebbero infatti in una fase iniziale.

Tra dialogo e competizione

Al netto di una competizione tecnologica tra Washington e Pechino che continua ad intensificarsi, sottolinea la Reuters, esiste un obiettivo comune, ben definito. Si vuole in particolare aprire un canale di dialogo tra le due maggiori potenze mondiali, specificamente pensato per l’intelligenza artificiale.

Il confronto dovrebbe concentrarsi soprattutto sulla regolamentazione dei rischi legati ai cosiddetti modelli di frontiera (frontier AI models). Si tratta dei sistemi di intelligenza artificiale più potenti e sofisticati, attualmente in fase di sviluppo ma dai grandi margini.

L’efficienza dei modelli cinesi, l’abbattimento dei costi e la scelta politica di Pechino di puntare sull’open source stanno rapidamente assottigliando il vantaggio competitivo di Washington. Ed è questa la vera chiave geo-economica al centro della sfida.

Negli ultimi anni entrambi i Paesi hanno investito massicciamente nell’AI, considerandola “una tecnologia strategica per la competitività economica, la sicurezza nazionale e il predominio tecnologico globale“. Parallelamente, si è però affermata una preoccupazione diffusa per i potenziali rischi legati all’utilizzo di sistemi sempre più autonomi e capaci, anche in relazione ad operazioni cyber offensive.

Il vero valore sulla governance globale dell’AI

Al momento comunque né la Casa Bianca, né il Dipartimento di Stato o il Dipartimento del Tesoro degli Usa hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Così come da parte dei vertici di Pechino non è arrivata alcuna conferma o smentita sul tema.

Se confermati, però, hanno sottolineato diversi analisti, “i colloqui rappresenterebbero uno dei più importanti tentativi di dialogo tra Usa e Cina sulla governance dell’AI“. In particolare perché la competizione tra le due superpotenze si gioca sempre più sul terreno delle tecnologie emergenti.

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