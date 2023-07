Il Presidente statunitense Joe Biden ha scelto Harry Coker Jr, un professionista della sicurezza nazionale con esperienza alla CIA e alla National Security Agency, per il ruolo di Direttore Nazionale della Cybersecurity. La nomina dovrà passare al vaglio del Senato.

Il Presidente statunitense Joe Biden ha scelto Harry Coker Jr, un professionista della sicurezza nazionale con esperienza alla CIA e alla National Security Agency, per il ruolo di Direttore Nazionale della Cybersecurity, responsabile della coordinazione della politica federale sulla cyber. La nomina dovrà passare al vaglio del Senato.

Se la nomina venisse confermata Coker prenderà il timone della cyber da Kemba Walden, che ha assunto l’interim dopo le dimissioni di metà febbraio di Chris Inglis, primo a svolgere tale incarico alla Casa Bianca.

Come direttore, Coker avrà la responsabilità di attuare la nuova strategia nazionale sulla sicurezza informatica voluta da Biden in un momento di cambiamenti nella leadership federale della cyber.

La strategia è stata presentata a marzo in seguito all’uscita di scena di John C. Inglis come direttore della cyber. Il nuovo approccio del governo Biden alla cyber prevede una maggiore regolamentazione delle imprese, e si dice che il signor Inglis abbia avuto conflitti con l’ufficiale della Casa Bianca Anne Neuberger riguardo all’autorità regolamentare delle agenzie federali.

Il profilo di Harry Coker Jr.

Harry Coker Jr. è un alto dirigente della sicurezza nazionale con oltre quattro decenni di servizio pubblico, che comprende posizioni di leadership nella Marina degli Stati Uniti, alla Central Intelligence Agency (CIA) e alla National Security Agency (NSA). Dal 2017 al 2019, Coker ha ricoperto il ruolo di Direttore Esecutivo della NSA, dove ha contribuito a guidare e gestire la più grande componente della Community dell’Intelligence degli Stati Uniti, e precedentemente è stato Direttore dell’Open Source Enterprise nella Direzione dell’Innovazione Digitale della CIA. Attualmente ricopre la carica di Senior Fellow presso l’Istituto McCrary dell’Università di Auburn per la Sicurezza della Cyber e delle Infrastrutture Critiche ed è consulente esterno per aziende private del settore della cyber e della tecnologia.

Nato e cresciuto a Parsons, Kansas, Coker ha iniziato la sua carriera nel servizio pubblico presso l’Accademia Navale degli Stati Uniti ad Annapolis, Maryland, e ha poi prestato servizio per 20 anni nella Marina degli Stati Uniti in varie posizioni, tra cui ufficiale di guerra di superficie in mare, ufficiale di ingegneria e nell’Intelligence Community.

È inoltre laureato alla Naval Postgraduate School e al Georgetown University Law Center. Dopo il suo servizio governativo, Coker ha fatto parte dei consigli di numerose organizzazioni non-profit, tra cui la Fondazione dell’Accademia Navale degli Stati Uniti, il Memoriale della Marina degli Stati Uniti, Dog Tag, Inc., l’Editorial Board di Studies in Intelligence e le Navi Storiche di Baltimora, un museo marittimo nell’Inner Harbor di Baltimora. Coker ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti, tra cui la National Intelligence Distinguished Service Medal, il Presidential Rank Award, la NSA Director’s Distinguished Service Medal, l’U.S. Intelligence Community’s Equal Employment Opportunity and Diversity Outstanding Leadership Award e il CIA’s Don Cryer Award for Diversity & Inclusion.