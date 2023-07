Le nostre domande a Bruno Frattasi, DG dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

“La Sanità ogni giorno è vittima di attacchi cibernetici, spesso anche con esito positivo. Ci troviamo di fronte a un’emergenza? E come far fronte a questo fenomeno?” abbiamo chiesto al Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

“È vero, la Sanità è tra i settori più presi di mira dagli attacchi cibernetici”, ha risposto Bruno Frattasi. “E le Regioni”, ha continuato, “devono fare molto di più in investimenti per la cybersicurezza e questo lo sanno. E l’azione per la transizione al cloud delle PA e del sistema sanitario, portata avanti dal Dipartimento per la trasformazione digitale e dal Sottosegretario Butti, fa in modo di minimizzare i danni e rischi alla Sanità, settore così importante per il nostro Paese”.

La videointervista a Frattasi è stata realizzata in occasione della presentazione, al Senato della Repubblica, del 2^ Rapporto CENSIS-IISFA, promosso da Assocomunicatori.

Guarda la videointervista a Bruno Frattasi, DG dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale