Al via le candidature per frequentare da settembre 2023 il percorso “IT Support e Cybersecurity” giunto alla 5^ edizione. 250 i posti disponibili. Frequenza gratuita. Ecco i 4 requisiti e le aziende che formano i ragazzi che né studiano né lavorano.

Dopo la conclusione dell’edizione primaverile, nella quale 130 giovani hanno portato a termine con successo il percorso, AcademyRapido mette a disposizione 250 posti per frequentare la nuova edizione del percorso “IT Support e Cybersecurity” giunto alla 5^ edizione.

Frequenza gratuita. Ecco i 4 requisiti:

Avere tra i 19 e i 34 anni e non lavorare o studiare

e Leggere e parlare fluentemente in Italiano (l’Inglese è raccomandato)

(l’Inglese è raccomandato) Almeno 6 ore al giorno di media da dedicare alla formazione

Avere un Computer o Tablet per seguire il corso

Il percorso farà parte di ReadyForIT+, uno dei progetti selezionati dal Fondo per la Repubblica Digitale per sviluppare le competenze digitali nel paese

Le aziende che formano i ragazzi, che né studiano né lavorano

AcademyRapido insieme a Fondo per la Repubblica Digitale, Fondazione Italiana Accenture ETS, Fondazione Vodafone Italia, ICT Cyber Consulting, Develhope, Fondazione Adecco, Econocom|Asystel Bizmatica, Gi Group e Randstad Italia nei prossimi 12 mesi darà l’opportunità a 500 ragazzi/e che non studiano e non lavorano di sviluppare in soli tre mesi le competenze per avviare una carriera nel campo IT, valorizzando il loro potenziale e promuovendo l’inclusione digitale e la crescita del paese.

È possibile chiedere informazioni tramite questo numero WhatsApp +39 0510500899

🔗 Le candidature sono aperte, inviala da questo link.