I tagli dell’Amministrazione Trump alla cyber Usa continuano a colpire la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), che ha sempre meno margini operativi.

Negli Usa, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) appare sempre più ridimensionata. Nell’ultimo anno ha infatti perso circa un terzo del proprio personale e chiuso intere divisioni. Diversi osservatori hanno sottolineato un indebolimento notevole anche nelle sue missioni fondamentali, come il coordinamento con il settore privato e la protezione delle reti federali.

Il Congresso non ha ancora approvato la nomina permanente di Sean Plankey alla guida dell’agenzia – che fa parte del Dipartimento della Sicurezza Interna – né ha adottato altre misure per rafforzarla. In assenza di un vertice stabile, il Direttore ad interim Madhu Gottumukkala fa fatica a svolgere le proprie mansioni e a dirigere la struttura.

Questa mancanza si è tradotta in un cambio di riferimenti. Molte organizzazioni, in passato a stretto contatto con la CISA, hanno cercato soluzioni alternative. Tra queste alleanze industriali, consulenti privati o collaborazioni dirette tra Governi.

La svolta del secondo mandato di Trump

Da quando Donald Trump si è insediato per la seconda volta alla Casa Bianca, per la ‘sua’ Amministrazione la cybersicurezza nazionale ha sempre rappresentato un grande interesse. Soprattutto per una serie di tagli e di nomine, a partire dallo scioglimento del Cyber Safety Review Board. Da qui, la riorganizzazione di tutto il comparto sin nelle linee generale.

Il One Big Beautiful Bill Act ha tagliato la spesa per la sicurezza informatica delle agenzie federali di oltre 1,2 miliardi di dollari. Tra questi, i 135 milioni di dollari al bilancio della CISA i cui dipendenti – nell’ottica delle riduzioni di organico – hanno ricevuto incentivi economici per lasciare il loro posto di lavoro. Lo aveva rivelato, un anno fa, la NPR.

Nell’iniziativa, sono finiti anche gli addetti alla sicurezza nazionale e alla difesa delle infrastrutture critiche. I tagli hanno avuto conseguenze concrete sul coordinamento della sicurezza informatica.

Ex funzionari e collaboratori industriali, scrive CyberScoop, “descrivono relazioni interrotte, richieste di aiuto rimaste senza risposta e seri dubbi sulla capacità della CISA di gestire una grave crisi cyber“. Il coordinamento e l’impegno che caratterizzavano l’approccio dell’agenzia “sono notevolmente diminuiti“.

Una questione anche politica

Il capo della Commissione Sicurezza Interna della Camera, Andrew Garbarino (Repubblicano) ha fatto il punto sulla situazione. Queste le sue parole: “Il primo anno dell’attuale Amministrazione è stato un anno difficile per l’agenzia. Molti dei migliori talenti hanno lasciato“. Al contempo, tuttavia, ha espresso ottimismo sulle capacità di Sean Plankey di rilanciare l’agenzia.

Poi, Garbarino ha aggiunto: “Il numero di attacchi informatici che la nostra nazione subisce ogni giorno, sia nel settore privato sia in quello federale, è enorme. Serve avere i migliori professionisti a difesa del Paese, e se lavorano altrove, questo ci rende tutti più vulnerabili”.

Sulla stessa linea il Deputato Bennie Thompson del Mississippi (Democratico), membro di spicco della stessa commissione. “È difficile avere un ente solido quando si tagliano i fondi. Siamo più deboli a causa della carenza di personale di CISA”, ha sottolineato lo stesso esponente Democratico.

