La collaborazione tra le autorità competenti è fondamentale per garantire la privacy dei cittadini da parte delle piattaforme di AI generativa.

L’Information Commissioner’s Office (ICO) si è rivolta alle organizzazioni per la privacy, lanciando un monito sui rischi legati alle immagini generate con l’AI.

“Chiediamo ai soggetti in materia di collaborare in modo proattivo con le autorità di regolamentazione. E insieme di implementare fin dall’inizio solide misure di salvaguardia e di garantire che il progresso tecnologico non vada a discapito della privacy, della dignità e della sicurezza“.

Così l’ICO – ente pubblico non dipartimentale che in Uk è garante della protezione dei dati e della privacy – ha annunciato, insieme ad altre 60 autorità, questa posizione. Le gravi preoccupazioni sono relative ai sistemi AI che generano immagini e video realistici raffiguranti “persone identificabili” senza la loro conoscenza e il loro consenso. “I firmatari sono particolarmente preoccupati per i potenziali danni ai minori“.

Il caso Grok

A inizio mese l’ICO ha avviato “indagini formali nei confronti di X Internet Unlimited Company (XIUC) e X.AI LLC (X.AI) in merito al trattamento dei dati personali da parte di Grok. Nonché, sulla sua potenziale capacità di produrre contenuti video e immagini sessualmente espliciti e dannosi“.

L’Ufficio aveva spiegato: “La creazione e la diffusione di tali contenuti sollevano serie preoccupazioni ai sensi della legge britannica sulla protezione dei dati. Presentano un rischio di potenziale danno significativo per il pubblico”.

“Tali preoccupazioni“, ha affermato l’ICO, “riguardano la legittimità, l’equità e la trasparenza del trattamento dei dati personali“. Nonché, “l’adozione di misure di salvaguardia adeguate nella progettazione e nell’implementazione di Grok per impedire la generazione di immagini manipolate dannose utilizzando dati personali”.

William Malcolm (Executive Director Regulatory Risk & Innovation, ICO): “Innovazione responsabile significa mettere le persone al primo posto“

William Malcolm, Direttore Esecutivo per il Rischio Normativo e l’Innovazione dell’ICO, ha dichiarato: “Le persone dovrebbero poter beneficiare dell’AI senza temere che la loro identità, dignità o sicurezza siano oggetto di minacce. L’AI svolge già un ruolo importante in tutte le nostre vite. Ognuno ha il diritto di aspettarsi che i sistemi AI che trattano i propri dati personali lo facciano con rispetto“.

Poi, ha aggiunto: “Innovazione responsabile significa mettere le persone al primo posto. Vuol dire anticipare i rischi e integrare salvaguardie significative per garantire autonomia, trasparenza e controllo“.

La fiducia del pubblico, ha ribadito Malcolm, “è fondamentale per l’adozione e l’uso di successo dell’AI“. Iniziative di regolamentazione congiunte come questa “dimostrano un impegno globale verso elevati standard di protezione dei dati nei sistemi AI e contribuiscono a fornire certezza normativa“.

Questo il suo auspicio: “Ci aspettiamo che coloro che sviluppano e implementano l’AI agiscano in modo responsabile. Laddove riscontrassimo che non vi fosse il rispetto gli obblighi, adotteremo misure per proteggere il pubblico“.

