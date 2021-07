Spyware: la settimana di Pegasus

Newsletter settimanale N.18

23 luglio 2021

Spyware, in Israele task force sul caso Pegasus. Stefano Mele: ‘Problema non sono le aziende, ma il regolamento internazionale”’

di Piermario Boccellato

Stefano Mele, partner Studio Legale Gianni & Origoni: “Il tema principale, a mio avviso, è sul creare una regolamentazione internazionale che, in maniera certa e soprattutto condivisa da tutti, permetta di punire quegli Stati che utilizzino questo genere di software oltrepassando determinate garanzie”…Leggi tutto

ITALIA

Pegasus. Edoardo Limone: “Dai tasti lo spyware può risalire a messaggi e password”

a cura di Flavio Fabbri

Abbiamo chiesto ad Edoardo Limone, Specialista ICT e Cyber Security Expert, di spiegarci nel dettaglio in cosa consiste questa arma cyber…Leggi tutto

In Italia serve una strategia di cyber intelligence pubblico e privata. Intervista ad Annita Sciacovelli (UniBa)

a cura di Piermario Boccellato

Intervista ad Annita Sciacovelli, prof.ssa di Diritto dell’Unione europea dell’Università di Bari e cybersecurity specialist..Leggi tutto

Dl cybersicurezza, il 26 luglio in aula alla camera. Tofalo: “Via libera ai Cyber Parchi”

di Redazione

Per il componente della commissione Difesa Angelo Tofalo: “L’Agenzia avrà la possibilità di strutturare delle aree dedicate allo sviluppo cibernetico”…Leggi tutto

MONDO

Cyberwar, gli Usa e i suoi alleati accusano la Cina per l’attacco a Microsoft Exchange

di Alessio Frugiuele

Si tratta di una dichiarazione di portata storica perché, per la prima volta, la NATO condanna le attività cibernetiche della Cina…Leggi tutto

Spyware, Snowden: “L’industria non dovrebbe esistere. Diffondono virus, non vaccini”

di Piermario Boccellato

Per Edward Snowden “Se non si fa nulla per fermare la vendita di questi software, gli obiettivi non saranno più 50mila ma 50 milioni…Leggi tutto

EUROPA

L’UE sollecita la Cina ad agire contro le attività informatiche intraprese dal suo territorio

di Davide Maniscalco

L’Alto Rappresentante dell’UE ha puntato oggi il dito contro le attività informatiche dolose intraprese dal territorio della Cina…Leggi tutto

REPORT

Chinese State-Sponsored Cyber Operations: Observed TTPs

di Redazione

Il report delle Agenzie Usa (Nsa, Cisa e Fbi), evidenzia le cyber attività criminali che gli operatori cibernetici affiliati al governo cinese hanno condotto…Leggi tutto

IcedID – Panoramica e vettori di infezione. Il report del CSIRT italiano

di Redazione

IcedID è attualmente una delle famiglie malware maggiormente diffuse sul territorio italiano e si candida a prendere il posto di Emotet…Leggi tutto

EVENTI

18 e 19 ottobre 2021. “Human After All: Data Protection in Policing”. Scarica il programma

di Redazione

Il 18 e 19 Ottobre 2021 7ma edizione della EDEN Conference dal titolo: “Human After All: Data Protection in Policing”, vai al programma completo…Leggi tutto

VIDEO

Nunzia Ciardi (Polizia Postale): “L’Agenzia cyber tratterà in modo olistico la resilienza e le patologie del web”

Guarda il video