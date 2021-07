Per il componente della commissione Difesa Angelo Tofalo: “Ora l’Agenzia avrà la possibilità di strutturare dei veri e propri Cyber Parchi, cioé aree dedicate allo sviluppo cibernetico, come già avviene in altre nazioni”.

Le commissioni Affari Costituzionali e Trasporti della Camera hanno concluso l’esame dei circa 140 emendamenti presentati dai gruppi al Dl cybersicurezza, che sarà in Aula lunedì, e hanno votato il mandato ai relatori e presidenti delle commissioni, Giuseppe Brescia e Raffaella Paita.

Dl Cybersicurezza, Giuseppe Brescia: “Bisogna rendere operativa l’ACN nel più breve tempo possibile”

‘Abbiamo migliorato un provvedimento importante per la sicurezza nazionale del Paese anche dopo i fondati allarmi lanciati dal ministro Colao. A questo lavoro l’opposizione ha saputo dare un contributo costruttivo e sul voto al mandato ai relatori si è astenuta, ha commentato Brescia, presidente della commissione Affari Costituzionali.

“Grazie agli emendamenti approvati, abbiamo rafforzato il ruolo delle commissioni parlamentari competenti, potenziato la missione innovativa dell’agenzia per la cybersicurezza e aperto alla collaborazione tra l’agenzia e il mondo della ricerca, dell’università e dell’industria. Ora, come ha giustamente detto il sottosegretario Gabrielli“, ha aggiunto il relatore e deputato del Movimento 5 Stelle, bisogna correre per attuare quanto previsto dalla legge e rendere operativa l’agenzia per la cybersicurezza nel più breve tempo possibile. Chiederò in Aula con un ordine del giorno che l’Agenzia venga coinvolta nella sperimentazione del voto elettronico per garantire segretezza ed efficacia di una innovazione attesa da milioni di cittadini’.

Angelo Tofalo “Via libera ai cyberparchi”

“È stato approvato un emendamento a mia prima firma al decreto legge sulla cybersicurezza, che consentirà alla nuova Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale di promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo dell’innovazione al fine di favorire anche la formazione e il reclutamento di personale nei settori avanzati dello sviluppo della sicurezza cibernetica”, ha annunciato il deputato del Movimento 5 Stelle Angelo Tofalo, componente della commissione Difesa.

“Ora l’Agenzia avrà la possibilità di strutturare dei veri e propri “Cyber Parchi”, aggiunge Tofalo, “cioé aree dedicate allo sviluppo cibernetico, come già avviene in altre nazioni. Potrà inoltre promuovere studi di fattibilità e analisi valutative specifiche sul tema.

Sono felice di aver contribuito a questo importante passo avanti del nostro Paese, conclude il componente della commissione difesa, “che finalmente potrà così attrarre capitali e talenti per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e di ricerca, in uno dei settori più innovativi e promettenti a livello nazionale”.