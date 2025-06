Intervista a Eva Spina, Capo Dipartimento per il digitale, la connettività e le nuove tecnologie, Ministero delle Imprese e del Made In Italy. Ha ritirato, per conto del sen. Aldolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, il premio “Space Economy” conferito dall’altra testata del nostro Gruppo editoriale, Cybersecurity Italia, nel corso della 2^ edizione di NEXT, corporate summer party. L’evento si è svolto a Roma il 24 giugno 2025 presso la Casina Valadier.