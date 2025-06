Pignani (Eng): “Premio ‘Cybersecurity Italia’, riconoscimento per nostro lavoro per Paese e aziende”

La videointervista a Roberto Pignani, Executive Director Eng Security – Engineering, in occasione della 2^ edizione del corporate summer party del Gruppo editoriale ‘Supercom’, nel corso della quale è stato conferito il premio “Cybersecurity Italia – Industry. L’evento si è svolto a Roma, il 24 giugno 2025, presso Casina Valadier.

“Un riconoscimento per il lavoro che stiamo facendo come azienda all’interno di un comparto nazionale molto delicato come quello della cyber basato ovviamente sulla crescita in termini di competenze e sulla capacità di essere proattivi nella protezione del business delle aziende e della nazione. È un premio che ci inorgoglisce, mi inorgoglisce personalmente e soprattutto premia il lavoro delle persone che quotidianamente insieme a me lavorano per rendere la nazione sicura e le aziende per cui lavoriamo assolutamente più al passo con le minacce che viviamo e che sono in questo momento, poi, particolarmente più importanti anche a causa di un contesto geopolitico non semplice“. Lo ha dichiarato Roberto Pignani, Executive Director Eng Security – Engineering, in occasione della 2^ edizione del corporate summer party del Gruppo editoriale ‘Supercom’, nel corso della quale è stato conferito il premio “Cybersecurity Italia – Industry. L’evento si è svolto a Roma, il 24 giugno 2025, presso Casina Valadier.

Di seguito la motivazione del Premio:

Per l’impegno costante nello sviluppo di soluzioni di Cybersecurity avanzate e integrate, capaci di proteggere infrastrutture critiche, ecosistemi digitali complessi e organizzazioni pubbliche e private. Engineering si distingue per l’approccio multidisciplinare e strategico alla sicurezza informatica, in grado di coniugare tecnologie emergenti, capacità predittive e una profonda conoscenza dei domini verticali. La forte attività di ricerca, la partecipazione a progetti europei e la creazione di competenze specializzate contribuiscono in modo significativo alla resilienza cibernetica del Paese. Un riconoscimento al ruolo di riferimento di Engineering nel promuovere una cultura della sicurezza digitale, orientata all’innovazione, alla prevenzione e alla sovranità tecnologica.