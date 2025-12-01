Spazio, un cyber attacco contro un satellite è un atto di guerra che giustifica la risposta armata della NATO?

Una riflessione strategica sulla resilienza europea in un’era di conflitto non dichiarato.

Nelle ultime due decadi, lo Spazio ha subìto una metamorfosi radicale. Da frontiera dell’esplorazione umana, si è trasformato in un campo di battaglia non convenzionale, cruciale per il confronto geopolitico. Le grandi potenze non competono più solo per il primato tecnologico o scientifico, ma per il controllo informativo e la supremazia strategica.

Oggi, lo Spazio è il “quinto dominio” della conflittualità, affiancando e potenziando le operazioni di terra, mare, aria e cyber. Satelliti che trasmettono dati sensibili, sistemi di navigazione che guidano armi di precisione e reti di telecomunicazione sono diventati l’infrastruttura nervosa delle nostre società.

Di conseguenza, la competizione si è militarizzata. La creazione di unità dedicate alla “Space Superiority” (come la Space Force USA) e la definizione dello Spazio come dominio operativo da parte della NATO[1] non sono semplici evoluzioni burocratiche: sono risposte necessarie a una minaccia reale. La “guerra ibrida” ha ormai superato l’atmosfera. Attori statuali come Russia e Cina hanno dimostrato la capacità – e la volontà – di interferire, danneggiare o distruggere assetti orbitali, sfruttando quella zona grigia tra pace e guerra dove il diritto internazionale fatica a imporsi.

Tale sconfortante conclusione è particolarmente evidente nel dominio spaziale, a partire dalla stessa carenza di una definizione normativa condivisa di “Spazio extra‑atmosferico” né un confine verticale preciso tra Spazio e Spazio aereo nelle convenzioni internazionali.​

Il regime internazionale dello Spazio: una cornice giuridica sotto pressione

I principali trattati spaziali delle Nazioni Unite (in particolare il Trattato sullo Spazio extra‑atmosferico del 1967) usano il termine “outer space” ma non ne fissano né una definizione positiva né un limite di altitudine rispetto all’atmosfera. Il regime giuridico è quindi definito in via funzionale: nello Spazio extra‑atmosferico non è ammessa l’appropriazione sovrana, le attività devono rispettare il principio di uso pacifico e gli Stati sono responsabili e soggetti a responsabilità internazionale per le attività spaziali dei propri soggetti. Nel Comitato ONU per gli usi pacifici dello Spazio extra‑atmosferico (COPUOS) il tema della definizione e delimitazione dello Spazio esterno (“definition and delimitation of outer space”) è discusso da decenni, ma senza esito codificato: la linea di confine tra Spazio aereo (soggetto a sovranità statale completa) e Spazio extra‑atmosferico (non appropriabile) non è stata fissata in uno strumento vincolante. Alcuni Stati, come gli Stati Uniti, sostengono espressamente che non vi sia al momento necessità di una delimitazione formale in diritto internazionale[2].​

Osservazione non banale: il trattato del 1967, che dichiara lo Spazio patrimonio comune dell’umanità preclude la collocazione di armi nucleari e di distruzione di massa, dichiara lo spazio patrimonio comune dell’umanità, è stato firmato da poco meno di 120 Paesi. Tuttavia, questo pur rilevante strumento presenta lacune significative quando confrontato con le minacce contemporanee[3]: proibisce l’installazione di armi di distruzione di massa nello Spazio, ma non vieta altre forme di armamento convenzionale, non disciplina esplicitamente gli attacchi cibernetici contro asset spaziali, le interferenze elettromagnetiche, la distruzione di satelliti, o altre azioni che sono annoverate nella nozione di guerra ibrida.[4]

Accanto al diritto convenzionale, il diritto consuetudinario internazionale gioca un ruolo importante. Princìpi come la sovranità dello Spazio aereo sovrastante il territorio nazionale, il diritto all’autodifesa collettiva e il principio di proporzionalità negli usi della forza derivano dal diritto internazionale generale[5]. Tuttavia, applicare questi princìpi al dominio spaziale rimane controverso e soprattutto, la grande questione irrisolta è: quando un attacco cibernetico contro un satellite costituisce un atto di guerra che giustifica la risposta armata?[6]

La NATO, a tal proposito, ha espressamente dichiarato, nel 2016 che un attacco cibernetico su larga scala, anche nel dominio spaziale, potrebbe determinare l’attivazione del meccanismo dell’Articolo 5 del Trattato dell’Alleanza Atlantica (la clausola di difesa collettiva)[7]. Ma si tratta di un’affermazione che ha presupposti di applicazione assai problematici, come vedremo di qui a breve e dove va tenuta presente un’altra variabile che nel 1967, ma neanche in tempi assai più recenti, era stata considerata, ovvero la pressione di natura economica verso lo sfruttamento dello spazio, introducendo quindi un nuovo fattore di complessità: conquista di spazi economici da parte dei privati, con mezzi e risorse spesso superiori a quelle degli stati, con implicazioni non indifferenti in termini di sicurezza e difesa.

La Space Economy è esplosa

La “space economy” negli anni più vicini a noi, è esplosa. Investimenti privati nel settore aerospaziale hanno superato i 10 miliardi di dollari annui[8]. Aziende come SpaceX, Blue Origin e startup europee come Relativity Space stanno trasformando lo Spazio in una frontiera commerciale e tanti attori, anche meno rilevanti, si affacciano nello spazio fornendo servizi innovativi e di rilevante valore. Questo crea una tensione fondamentale: mentre le imprese private cercano di sfruttare liberamente le risorse spaziali (minerali lunari, orbite utili per satelliti commerciali), gli Stati continuano a perseguire obiettivi di controllo geopolitico e la guerra di aggressione della Federazione Russa contro l’Ucraina, con la partecipazione diretta di un attore privato statunitense, ha messo in luce questo aspetto critico.

La guerra ibrida trova una nuova dimensione

In questo clima di tensione perenne, la guerra ibrida nello Spazio non è più teoria, ma realtà operativa. È un conflitto negabile, combattuto da mani invisibili e proxy; è multidimensionale, dove il codice informatico colpisce più duro delle armi convenzionali; è asimmetrico e continuo, una guerra senza inizio né fine dichiarati, che sfrutta ogni crepa strutturale delle grandi potenze.

Perché proprio lo Spazio? Perché è diventato uno dei nostri punti deboli. Siamo vittime della nostra stessa dipendenza strategica: economie, difese e infrastrutture sono appese al filo invisibile dei servizi satellitari. Questi giganti tecnologici, pur sofisticati, restano intrinsecamente vulnerabili nel software e nei collegamenti a terra. Il rischio è un devastante effetto moltiplicatore: un singolo colpo ben assestato in orbita non si limita al silenzio di un satellite, ma scatena il caos a terra, paralizzando nazioni intere.

Esaminiamo alcune minacce non teoriche, ma reali:

Cyber-attacchi contro satelliti e stazioni di controllo

I satelliti moderni, pur operando in autonomia nello Spazio, comunicano costantemente con stazioni di controllo terrestri. Questi link di comunicazione sono potenziali bersagli di attacchi cibernetici[9] con intercettazione e modifica dei processi di comando e controllo, fino alla disabilitazione dell’unità, compromissione del software, accesso ai dati sensibili che transitano sulle funzioni di comunicazione satellitare. Nel 2022, il conflitto Russia-Ucraina ha fornito un caso di studio reale: il provider di satelliti ViaSat ha riportato un attacco cibernetico coordinato contro i suoi satelliti Viasat-1, che ha compromesso comunicazioni critiche in Europa Orientale e ha influenzato operazioni militari[10].

Spoofing e interferenze elettromagnetiche

Lo spoofing dei sistemi di navigazione satellitare rappresenta una minaccia ormai costante e Cybersecurity Italia ha permesso di fare chiarezza sul tema in un precedente articolo[11]. Ma l’attività nello spettro elettromagnetico può avere effetti non soltanto sui sistemi di navigazione civili e militari, ma anche sui sistemi che si basano sul “tempo satellitare” per applicazioni critiche, oltre che sulle funzioni di comunicazione satellitare, essenziali in alcuni contesti. Russia e Cina hanno dimostrato capacità di jamming sofisticate[12].

Attacchi diretti ai satelliti (Anti-Satellite Weapons)

Nel 2021, la Russia ha testato un’arma anti-satellite, distruggendo uno dei propri satelliti obsoleti e generando migliaia detriti che ora costituiscono un fattore di rischio non trascurabile[13]. La Cina aveva già condotto un simile test nel 2007[14]. Esistono anche armi non meno sofisticate, come satelliti “ispettori” che possono avvicinarsi ad altri satelliti per disabilitarli, modificarli, o creare effetti di esplosione[15] Questi attacchi non sono solo dimostrazione di forza ma, oltre a costituire un rischio per gli oggetti orbitali, indipendentemente dalla nazionalità del proprietario, costituiscono altrettante progressive menomazioni del principio dell’auspicata neutralità dello spazio come patrimonio dell’umanità.

La grande illusione della sicurezza: vulnerabilità e vuoti normativi

Di fronte a questo scenario, la complessità degli equilibri tra Stati e Alleanze non è più solo materia di studio: è un campanello d’allarme. Se non ci limitiamo ad una lettura superficiale del “Concetto Strategico NATO 2022”[16], non troviamo solo piani di difesa, ma fratture strutturali esposte:

Sudditanza tecnologica: è un “non detto” che la NATO non si limita a collaborare con gli USA, ne dipende. Senza i satelliti, le comunicazioni e la capacità spaziale americana, l’Alleanza è, di fatto, cieca e muta; L’incognita dei “Signori dello Spazio”: la sicurezza collettiva è singolarmente dipendente da aziende private. Realtà come SpaceX (e la costellazione Starlink) non sono più semplici fornitori, ma attori geopolitici capaci di accendere o spegnere servizi critici a piacimento, come evidenziato in concreto nel conflitto russo-ucraino; L’Europa a terra: mentre il mondo corre, l’Europa resta al palo. L’Unione e i suoi Stati membri soffrono un deficit di autonomia che deve far riflettere: non abbiamo capacità di lancio indipendenti, l’osservazione terrestre è limitata e il sistema Galileo è un cantiere ancora aperto e comunque non aggiornato. asimmetria difensiva: mentre noi restiamo in assetto difensivo, rivali come Russia e Cina hanno compiuto significativi passi in avanti nella ricerca applicata, sviluppando capacità anti-satellite (ASAT) sofisticate e pronte all’uso.

Ma il vero “buco nero” della strategia è normativo. Dov’è la linea rossa?

La NATO non appare concretamente focalizzata[17], con una dottrina reattiva e non proattiva che possa rispondere alle domande che contano davvero:

Quando scatta l’Articolo 5 nello Spazio? Qual è la soglia di dolore oltre la quale un attacco a un satellite equivale a un attacco al suolo?

Come rispondiamo? Reazione simmetrica nello Spazio o rappresaglia sulla Terra?

Chi è stato? Nel caos di un attacco ibrido, come distinguiamo un malfunzionamento, un hackeraggio o un impatto cinetico? E soprattutto, come attribuiamo la colpa con certezza in tempi utili?

L’esercitazione “Cyber Coalition 2024“[18] ha simulato scenari di attacco ibrido di sicurezza delle informazioni esteso anche al dominio spaziale, ma i dubbi restano tutti sul tavolo, irrisolti e non sono state rese pubbliche le considerazioni operative.

A questo quadro già precario si aggiunge l’autolesionismo europeo: una frammentazione delle capacità dove gli Stati membri competono invece di fare sistema, prigionieri di incoerenze politiche. E alla base di tutto, una catena di approvvigionamento che è un colosso dai piedi d’argilla: dipendiamo dal software americano per l’intelligenza dei sistemi e dall’Asia per le terre rare che li compongono.

Il risultato? Un sistema con livelli di controllo, trasparenza e integrità che offrono margini di miglioramento non solo auspicabili, ma vitali.

La singolare convergenza tra Spazio e Abissi

Un aspetto spesso trascurato, ma centrale nella moderna dottrina di sicurezza, è la profonda similitudine tra il dominio spaziale e quello sottomarino (Underwater). Entrambi sono ambienti ostili, difficilmente accessibili, e ospitano le infrastrutture critiche invisibili che reggono l’economia globale: da un lato i satelliti, dall’altro le dorsali dei cavi sottomarini e i gasdotti.

In entrambi i domìni, la sorveglianza è complessa e l’attribuzione di un attacco (sabotaggio ai cavi o jamming satellitare) è spesso ambigua, offrendo il terreno ideale per la guerra ibrida. La sicurezza europea non può essere garantita guardando solo verso l’alto o solo verso il basso: serve una strategia di protezione integrata per questi “global commons“.

La corsa allo Spazio come spinta alle decisioni

Non siamo più nella fase dell’analisi teorica. Lo Spazio, così come il dominio sottomarino, ha smesso di essere un “vuoto” geopolitico per diventare il teatro denso e congestionato delle prossime sfide di sicurezza.

Le vulnerabilità che abbiamo evidenziato – dalla dipendenza tecnologica verso partner extra-UE, alla fragilità delle catene di fornitura, fino all’assenza di una deterrenza normativa credibile – non sono semplici rischi tecnici. Sono minacce dirette alla sovranità europea.

L’Europa si trova oggi a un bivio storico. Possiamo continuare a essere spettatori paganti, fruitori di servizi e sicurezza garantiti da altri, o decidere di diventare architetti del nostro destino strategico. La strada verso l’autonomia passa inevitabilmente per la costruzione di un “European Space Access Consortium” e per una dottrina di difesa comune che integri, senza soluzione di continuità, la protezione dei nostri asset in orbita con quelli negli abissi.

Serve il coraggio politico di investire non solo in tecnologie, ma in una visione. Dobbiamo riformare il diritto internazionale affinché non sia solo un insieme di principi, ma uno scudo effettivo; ingaggiare industria e ricerca scientifica per sviluppare reali capacità industriali e rendere concreto il concetto di autonomia tecnologica europea, creando e rinforzando la catena di fornitura; dobbiamo, in definitiva, smettere di pensare allo Spazio come a un luogo lontano.

Lo Spazio è qui. È nei dati che muovono la nostra finanza, nella sicurezza delle nostre frontiere, nella capacità di comunicare durante una crisi, nell’assicurare agli assetti militari dei domìni tradizionali la supremazia cognitiva, informativa e nelle comunicazioni, così come ai cittadini l’utilizzo di servizi evoluti e accessibili, con livelli appropriati di disponibilità, integrità e riservatezza. Garantirne la sicurezza non è un’opzione per il futuro: è l’imperativo del presente.

[1] NATO. (2019). Space as an Operational Domain. NATO Strategic Communications.

[2] Frans G. von der Dunk, “The delimitation of Outer Space revisited: The Role of National Space Laws in the Delimitation Issue” (1998). Space, Cyber, and Telecommunications Law Program Faculty Publications.https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1050&context=spacelaw

[3] Vogel, C., Neumann, K., & Schlag, J. (2022). Challenges to the Outer Space Treaty Regime. Harvard International Law Journal, 63(1), 45-78.

[4] Altre convenzioni rilevanti includono:

Convenzione sulla Responsabilità Internazionale per Danni Causati da Oggetti Spaziali (1972): stabilisce la responsabilità degli Stati per i danni causati da attività spaziali, ma è muta sulla guerra ibrida

Accordo sulla Registrazione degli Oggetti Lanciati nello Spazio Esterno (1975): richiede la registrazione dei satelliti, ma non fornisce meccanismi di sorveglianza efficaci

Convenzioni sulla Riduzione della Contaminazione Spaziale: focalizzate su rifiuti spaziali, non su minacce di sicurezza

[5] Schmitt, M. (Ed.). (2022). Tallinn Manual 2.0 on International Law Applicable to Cyber Operations. Cambridge University Press

[6] Mueller, K. P. (2023). Active Defense: Implications for NATO Military Operations in Space. RAND Corporation. https://www.rand.org/

[7] NATO. (2016). Cyber Defence Policy. NATO Strategic Communications.

[8] Cope, K. R., & Dauch, M. E. (2024). Global Space Economy Report 2024. Space Foundation. https://www.spacefoundation.org/

[9] Kaminski, P. G., & O’Rourke, R. (2022). Space-Based Military Communications: Vulnerabilities and Countermeasures. Congressional Research Service.

[10] Viasat. (2022). Delta Region Outage Report. Regulatory filing, USA FCC. https://fcc.gov/

[11] https://www.cybersecitalia.it/caso-aereo-von-der-leyen-cosa-e-accaduto-davvero-e-la-manipolazione-dei-media/50885/

[12] Smith, J., & Thompson, R. (2024). Electronic Warfare in Space: Russian and Chinese Capabilities. Defense Intelligence Agency Report.

[13] Russian Space Forces. (2021). Anti-Satellite Test Report. Ministry of Defence, Russian Federation.

[14] Weeden, B., & Samson, V. (2023). Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment. Secure World Foundation

[15] Kleiman, J. (2023). Satellite Inspection and Servicing as an Arms Control Issue. Journal of Space Security, 18(2), 112-135

[16] NATO. (2022). NATO 2022 Strategic Concept. NATO Publications. https://www.nato.int/

[17] Blount, R. C. (2023). Rules of Engagement in Space: Legal Framework and Practical Challenges. Air Force Journal of Legal Studies, 19(3), 78-104.

[18] NATO. (2024). Cyber Coalition 2024 Exercise Report. NATO Cyber Operations Centre, Riga.