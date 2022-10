“Sin da subito, ARMIS è stato al centro del nostro progetto”, ha spiegato Sielte, “perché ci ha permesso di implementare i nostri servizi SOC con le sue peculiarità e funzionalità, attraverso un monitoraggio continuo delle infrastrutture dei clienti: threat detection e risk analysis in tempo reale per tutti i device managed e unmanaged“.



In media, in ogni grande azienda circa il 90% dei device sono unmanaged, non gestiti, e non è possibile installare un software per proteggerli da attacchi informatici. Ad oggi siamo a 14 miliardi di sistemi unmanaged nel mondo. E rappresentano, comunque, una superficie d’attacco per i cyber criminali.

Tra le soluzioni progettate per proteggere le aziende dalle minacce per tutti i device e apparati connessi in rete, c’è la piattaforma di sicurezza di Armis.

Monitora, controlla e protegge in modalità continua ed in tempo reale la totalità dei dispositivi gestiti, non gestiti ed IoT, inclusi i sistemi tradizionali come laptop e smartphone, smart-TV, webcam, router, controllo accessi personale, stampanti, ecc.

Come funziona

Funziona così, concretamente. È una piattaforma agent less (non è richiesta l’installazione di alcun software sui singoli device): effettua la valutazione passiva continua, in tempo reale, del rischio e della vulnerabilità dei dispositivi, compreso il comportamento approfondito dell’apparato e funzionalità di threat intelligence.

E poi automatizza la risposta: tramite alert o tramite il pushing di policy di sicurezza. La piattaforma, quindi, fornisce, in tempi rapidi, la remediation, sfruttando l’Armis Device Kwonledgebase: il più grande repository con 2 miliardi di apparati e dei relativi loro comportamenti.

Sielte – Armis, i vantaggi della partnership

Per avere questi vantaggi, Sielte ha rafforzato la partnership con Armis.

Il servizio in cloud, erogato in modalità SaaS da Armis, consente alle aziende di avere contestualmente la consapevolezza di quanti e quali dispositivi sono presenti nelle loro Infrastrutture: IT/IoT/OT.

Invece, il servizio erogato da SIELTE e SIELTE Cyber Security permette di ricevere report e avvisi immediati di comportamenti anomali associati alle relative modifiche che, una volta apportate, consentono di migliorare la postura di sicurezza.

La piattaforma Armis riesce ad effettuare un asset management e asset discovery ed è una soluzione integrata con le tecnologie aziendali.

Per ogni apparto viene effettuato un risk assesment dinamico in base alle vulnerabilità hardware e software conosciute, la reputazione del vendor e vettori di attacchi noti. Inoltre, il comportamento e le connessioni del device sono continuamente confrontati con la baseline comportamentale.

Infine, il comportamento del dispositivo è monitorato costantemente e, se quest’ultimo è configurato non correttamente oppure è il target di un attacco, la soluzione di Armis può inviare alert o effettuare congiuntamente ai sistemi di sicurezza (controllori di rete, firewall, NAC) retroazioni attivando le opportune policy.