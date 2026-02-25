Su Roma “solo nel 2025 ci sono stati venti milioni di attacchi cyber“, ha ricordato il Sindaco Roberto Gualtieri, sottolineando l’importanza strategica della nuova sala operativa.

“Lavoriamo sin dal primo anno della nostra amministrazione sulla sicurezza cyber dei cittadini di Roma, fino alla realizzazione di questa sala, che lavora in stretta collaborazione con l’ACN“. Così il Sindaco Roberto Gualtieri che ha presenziato all’inaugurazione della sala operativa del Cyber Security Operations Center (CSOC) presso la sede della Città metropolitana di Roma Capitale.

“La sala”, ha aggiunto Gualtieri, “consentirà di rendere davvero sicure le comunicazioni di tutti i dipendenti. Senza tralasciare, allo stesso tempo, anche i servizi per i cittadini. Si tratta di un’infrastrutturale strategica di sicurezza fondamentale per la vita di Roma“.

All’evento hanno partecipato anche il Vice Sindaco Pierluigi Sanna, il capo di gabinetto Francesco Nazzaro, il direttore del servizio di Polizia postale e delle Comunicazioni vano Gabrielli, il prefetto Bruno Frattasi, Direttore generale dell’ACN. Con loro anche il prefetto di Roma Lamberto Giannini e la Direttrice del Dipartimento Cybersicurity e Privacy di Roma Capitale, Nicla Ivana Diomede.

Per altro, sia Gabrielli che Frattasi saranno tra i relatori della quinta edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, che si terrà a Roma il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

Numeri e direzione

Le responsabilità della direzione operativa, ha spiegato la Rai TGR Lazio, saranno in capo a Nicla Ivana Diomede, esperta internazionale in protezione dati e tecnologie ICT. Il C-SOC monitora quasi 15mila postazioni di lavoro, 1.000 server e cloud asset, 30mila caselle di posta elettronica e 200 uffici amministrativi dell’Amministrazione pubblica.

Il progetto è partito quattro anni fa con la creazione di un dipartimento specifico per cybersecurity e privacy. Il suo grande banco di prova è stato il Giubileo 2025. In questa occasione, la Capitale ha ospitato 33,4 milioni di pellegrini e visitatori, gestendo 35 grandi eventi.

Gualtieri: “Nel 2025 abbiamo registrato 20,7 milioni di tentativi di attacchi applicativi“

In sede di presentazione, il Sindaco di Roma ha ripercorso i passaggi fondamentali che hanno portato al CSOC. “Quattro anni fa, all’inizio di questa Amministrazione, abbiamo deciso di costituire il Dipartimento specifico per la cybersecurity e la privacy“, ha ricordato il Primo Cittadino della Capitale. “Proteggere le reti digitali e’ fondamentale anche per le istituzioni locali, in quanto si tratta di proteggere dati sensibili dei cittadini“.

Poi, il monito: “Le minacce sono in crescita. Tuttavia, se si lavora bene, con personale qualificato dedicato 24 ore su 24, con strutture tecnologiche e all’avanguardia, modificando i processi di funzionamento dell’ente si possono affrontare. Le minacce possono esistere, ne abbiamo avute tante ma le abbiamo respinte tutte“.

Solo nel 2025 “abbiamo registrato 20,7 milioni di tentativi di attacchi cyber applicativi sul portale di Roma Capitale“, ha sottolineato il Sindaco. Si aggiungano “più di 20mila siti malevoli bloccati, più di 380 eventi virus fermati”. Ci sono anche stati “117 attacchi Ddos per mandare in tilt il portale“.

Inoltre, Gualteri ha indicato: “Con il tempo allargheremo il perimetro. Questo perché integreremo tanti altri soggetti dell’Amministrazione e delle partecipate. Così si crea un meccanismo integrato di sicurezza. L’obiettivo è che sia la Città che i servizi ai cittadini siano al sicuro. E che non ci siano incidenti ai siti, né che sia l’estrazione e la manipolazione delle informazioni“.

