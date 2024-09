Perego (Difesa): “Fondamentale la cooperazione tra i Paesi Ue per la sicurezza comune”

Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, durante la sua visita ufficiale all’esposizione “L’International Defence Industry Exhibition (MSPO), giunta quest’anno alla sua 32esima edizione.

“L’International Defence Industry Exhibition (MSPO), giunta quest’anno alla sua 32esima edizione, con 769 espositori da 34 Paesi, si conferma come uno degli eventi più importanti nel panorama europeo per un confronto sulle tecnologie innovative del settore della difesa. Un punto di riferimento internazionale per l’intera industria della difesa”.

Lo ha detto il Sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago, durante la sua visita ufficiale all’esposizione su delega del Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, accompagnato dall’Ambasciatore d’Italia in Polonia, S.E. Luca Franchetti Pardo. “Una fiera che vede una forte presenza italiana con le maggiori aziende nazionali operanti nel settore e che, più che mai in questo particolare momento storico, sottolinea l’importanza di una solida cooperazione per una sicurezza comune”.

Nel corso della visita il Sottosegretario Perego ha avuto un cordiale incontro con il Segretario di Stato alla Difesa polacco, Pawel Bejda, con il quale sono stati approfonditi i rapporti privilegiati di cooperazione esistenti tra Polonia e Italia con presupposti per ulteriori rafforzamenti. “Sono state esplorate nuove possibilità di collaborazione nei settori della difesa, della sicurezza e dell’aerospazio in ottica Air Policing” afferma il Sottosegretario.

Durante l’incontro, il Segretario di Stato Bejda ha sottolineato gli ottimi rapporti di amicizia tra Italia e Polonia, esprimendo apprezzamento per il contributo italiano alla protezione dello spazio aereo polacco attraverso l’attività di air policing, la presenza di un assetto navale italiano nonché, più in generale, del fianco est dell’Alleanza. Bejda ha inoltre rilevato l’importanza delle potenziali sinergie industriali nel settore difesa in Polonia, volano per la crescita economica del tessuto produttivo locale.

“Gli eccellenti rapporti tra Italia e Polonia devono costituire un modello di riferimento e un esempio da seguire per tutti” ha affermato Perego a termine della visita “poiché mirano a rendere la sicurezza comunitaria più solida e preparata ad affrontare le sfide attuali e future.”

La visita è stata inoltre occasione per un incontro con il Viceministro della Difesa ucraino, Oleksandr Serhiy, il quale ha ringraziato per il continuo supporto offerto dall’Italia alla difesa dell’Ucraina.