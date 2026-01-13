Milosz Motyka, ministro dell’Energia della Polonia: “L’attacco cyber mirava ad interrompere la comunicazione tra gli impianti rinnovabili e gli operatori di distribuzione dell’energia elettrica“.

“Il sistema energetico della Polonia ha subìto il più grave attacco cyber degli ultimi anni, nell’ultima settimana di dicembre“. La conferma, secondo quanto ha riportato la Reuters, è arrivata direttamente dal Milosz Motyka, ministro polacco dell’Energia.

“L’attacco fallito mirava a interrompere la comunicazione tra gli impianti rinnovabili e gli operatori di distribuzione dell’energia elettrica. In passato gli hacker criminali hanno preso di mira grandi unità di produzione di energia o reti di trasmissione“.

Principale accusata è stata la Russia. Con l’inizio della seconda fase del conflitto russo-ucraino le infrastrutture critiche della Polonia sono state oggetto di un numero crescente di attacchi informatici da parte di gruppi cyber legati a Mosca. Il tutto, sia per via del ruolo di Varsavia nel conflitto, che per la sua posizione geo-economica.

“Un attacco senza precedenti“

“Il comando delle forze cibernetiche ha diagnosticato negli ultimi giorni dell’anno l’attacco più forte degli ultimi anni alle infrastrutture energetiche”, ha affermato Motyka. Il ministro, tuttavia, non ha fornito ulteriori dettagli sui responsabili dell’attacco o sulle raccomandazioni formulate dall’amministrazione polacca a seguito dell’incidente.

“L’intelligence militare russa ha triplicato le risorse destinate a tali azioni contro la Polonia lo scorso anno“, ha aggiunto la Reuters. “Dei 170.000 incidenti informatici identificati nei primi tre trimestri del 2025, una parte significativa sarebbe attribuibile ad attori russi“.

I rischi cyber per il settore energetico

Il caso polacco ha nuovamente spostato le attenzioni degli addetti sui rischi cibernetici per il settore dell’energia. Col tempo, infatti, le tradizionali infrastrutture energetiche si sono evolute, diventando progressivamente più connesse grazie alle moderne tecnologie e reti digitali.

Un sistema energetico “sempre più intelligente” può infatti svolgere attività di produzione, distribuzione e relative al mercato con maggiore precisione e tempi di risposta più rapidi. Tuttavia, oleodotti, gasdotti, e in generale le infrastrutture dedite alla distribuzione di idrocarburi tanto allo stato liquido quanto a quello gassoso posseggono non poche criticità.

Criticità, che le espongono a potenziali sabotaggi informatici. Tale condizione costituisce un fattore di rischio per la sicurezza delle forniture energetiche e, di conseguenza, per quella di milioni di consumatori e famiglie.

