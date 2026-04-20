Si sta diffondendo una campagna di phishing che sfrutta false e-mail del Ministero della Salute “per sottrarre dati personali e sensibili, anche bancari“.

“Stanno circolando e-mail fraudolente che invitano a rinnovare la Tessera Sanitaria o aggiornare i dati del Fascicolo Sanitario Elettronico tramite link non ufficiali“, l’allarme del Ministero della Salute. “Non si tratta di comunicazioni ufficiali, bensì di tentativi di phishing per sottrarre dati personali e sensibili, anche bancari“.

In ogni caso, ha ribadito il Ministero, “la Tessera Sanitaria e il Fascicolo Sanitario Elettronico sono sempre gratuiti“.

Due mesi fa, la Polizia Postale aveva a sua volta lanciato un monito per un’altra campagna di phishing che sfruttava false e-mail per il rinnovo della Tessera Sanitaria. “Le e-mail, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla Tessera“.

Come funziona la truffa

Sul proprio portale, il Ministero della Salute ha spiegato il funzionamento e i rischi della truffa. “Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali. Al suo interno si richiede di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili, incluso i dati bancari“.

I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, “come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente“.

Come tutelarsi

Oltre alla completa gratuità di Tessera e Fascicolo, bisogna comunque ribadire che “il Ministero della Salute non invia email per richiedere l’inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali“. Si ricorda che “eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali“.

In quest’ottica, gli utenti possono tutelarsi e agire attraverso una serie di operazioni. Nel dettaglio, il comunicato sottolinea:

non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette.

sospette. Non fornire dati personali o sensibili.

personali o sensibili. Cancellare immediatamente il messaggio.

Per aggiornamenti e comunicazioni

Per aggiornamenti e informazioni ufficiali si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del Ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti.

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