L’allarme della Polizia Postale per la diffusione di una campagna di phishing veicolata tramite e-mail simili a quelle originali che richiamano irregolarità della tessera sanitaria.

Allarme della Polizia Postale per una campagna di phishing che sfrutta false e-mail che invitano al rinnovo della tessera sanitaria. “Le e-mail, apparentemente provenienti da enti pubblici, invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera“.

Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l’inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso. Nel momento in cui s’inseriscono tali informazioni, i truffatori le impiegano per finalità illecite.

Anche di questi temi si parlerà nella quinta edizione della Conferenza Internazionale CyberSEC – Cybercrime e Cyberwar: Norme, Geopolitica e Cybersecurity per una Difesa Comune, promossa e organizzata da Cybersecurity Italia in collaborazione con la Polizia di Stato, che si terrà a Roma il 4 e 5 marzo 2026 presso la Scuola Superiore di Polizia.

Le raccomandazioni della Polizia Postale

Nei confronti degli utenti, visto anche la reiterazione di truffe che colpiscono gli utenti sui propri dispositivi, la Polizia ha confermato le raccomandazioni di queste situazioni. Nel merito:

non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette.

contenuti nelle e-mail sospette. Non inserire dati personali o bancari su pagine web raggiunte tramite messaggi non verificati.

raggiunte tramite messaggi non verificati. Verificare sempre le informazioni esclusivamente attraverso i portali ufficiali.

Dove segnalare gli episodi analoghi

Per segnalare episodi analoghi o richiedere assistenza è possibile rivolgersi alla Polizia Postale attraverso il sito ufficiale del Commissariato di P.S. Online.

Seguici anche sul nostro canale WhatsApp