Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza 2025, la diretta delle premiazione

Streaming della Cerimonia di Premiazione della Competizione Nazionale dell’edizione 2025 delle Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza organizzate dal Cybersecurity National Lab del CINI con il patrocinio dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Dal 24 al 26 maggio 2025 Salerno diventa il polo italiano delle giovani promesse della cyber- sicurezza ospitando le finali nazionali di OliCyber.IT, le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza giunte quest’anno alla quinta edizione nazionale. Il progetto è parte nodale di un programma di formazione e competizioni dedicato alle studentesse e agli studenti degli Istituti superiori di secondo grado di tutta Italia, creato per favorire e incentivare l’avvicinamento al mondo della sicurezza informatica e alle relative sfide.

L’iniziativa è promossa dal Cybersecurity National Lab del CINI (il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica), è supportata dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e patrocinata dal Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP), è riconosciuta dal Mi- nistero dell’Istruzione come Programma di valorizzazione delle eccellenze in cybersicurezza ed è valida come Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO).

Le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza sono anche una delle azioni attivate dal Cybersecurity National Lab per attuare la Misura #65 del Piano di Implementazione della Strategia Nazionale di Cybersicurezza 2022-2026 dell’ACN.

Alla fase finale di OliCyber.IT accedono ragazze e ragazzi selezionati tra gli oltre mille ammessi alle selezioni territoriali che si sono svolte l’8 marzo scorso, al termine di un percorso iniziato a gennaio e che ha incluso le selezioni scolastiche e tre training camp a Torino e a Salerno. Durante le finali, i partecipanti si confronteranno in sfide di tipo capture-the-flag, affrontando scenari ispirati a reali problemi di cybersicurezza, sotto la supervisione dei migliori esperti della community italiana, inclusi ex partecipanti che si sono distinti nelle competizioni e mem- bri del TeamItaly, la Nazionale italiana dei cyberdefender.