Annunziata Ciardi, detta Nunzia, 61 anni, romana con radici napoletane, è il vice direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La decisione è stata comunicata al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir) e alle commissioni parlamentari competenti.

Ciardi è dirigente superiore della polizia di Stato: lascia il ruolo di direttrice del Servizio polizia postale e delle Comunicazioni.

Nunzia Ciardi, il profilo

Laureata in giurisprudenza, con anni di esperienza nel contrasto al cybercrime, ha coordinato le unità specializzate della Polizia di Stato nel contrasto al cyberterrorismo, al financial cybercrime, alla pedopornografia on-line, alla tutela delle infrastrutture critiche informatiche nazionali, all’hacking e ai crimini informatici in generale. È il rappresentante nazionale per l’Italia in diverse organizzazioni e riunioni internazionali sulla criminalità informatica. In ambito nazionale, è componente di numerosi organismi con particolare riferimento agli aspetti della sicurezza cibernetica. Svolge attività di docenza presso diverse scuole di Polizia e delle Forze Armate, nonché presso università ed enti. Infine, è anche autrice di libri e pubblicazioni a carattere scientifico in materia di cybercrime.

