Nel primo semestre 2021 l’Italia è il quarto Paese al mondo più colpito dalle minacce informatiche correlate al COVID-19 e alla pandemia. Il dato emerge da “Attacks From All Angles: 2021 Midyear Cybersecurity Report”, il report sulle minacce informatiche del primo semestre 2021, a cura di Trend Micro Research.

In questa prima parte dell’anno i cybercriminali si sono dati da fare e sul nostro Paese si sono abbattuti 131.197 attacchi tra e-mail di spam, malware e siti maligni a tema pandemia. Nella classifica delle minacce a tema Covid-19 l’Italia è preceduta solo da Stati Uniti (1.584.337), Germania (832.750) e Colombia (462.005).

Italia e attacchi malware: i numeri

Minacce a tema COVID-19

Malware – Il numero totale di malware intercettati in Italia nella prima metà del 2021 è di 28.208.577. L'Italia è il quarto Paese più colpito al mondo e il primo in Europa

Le minacce arrivate via e-mail sono state 194.879.311

I siti maligni visitati sono stati 7.559.192

Il numero di app maligne scaricate nella prima metà del 2021 è di 28.215

Nella prima metà del 2021 sono stati 1.712 i malware unici di online banking che hanno colpito l'Italia

che hanno colpito l’Italia

A livello mondiale i ransomware si confermano la minaccia principale, con i cybercriminali che hanno continuato a prendere di mira le aziende più famose. La maggior parte degli attacchi è arrivata via e-mail. Lo schema di attacco più ricorrente ha visto la cooperazione con terze parti per ottenere l’accesso a reti mirate con l’obiettivo di rubare e crittografare i dati delle vittime. Altre minacce informatiche che hanno fatto registrare numeri importanti son le truffe Business Email Compromise e i malware in ambito di criptovalute. La Zero Day Initiative ha intercettato 770 vulnerabilità.