Con il canale WhatsApp di Cybersecurity Italia è possibile ricevere direttamente le ultime notizie, gli approfondimenti, le interviste e la nostra newsletter.
Le news, le analisi, gli approfondimenti, i contesti, le interviste e la newsletter di Cybersecurity Italia saranno anche su WhatsApp.
Si rinnova, dunque, la possibilità di leggere le notizie e avere aggiornamenti in tempi ancora più rapidi sulla cybersecurity.
Come iscriversi al canale WhatsApp di CyberSecurity Italia?
Per ricevere le notifiche direttamente su WhatsApp, nella sezione dedicata ai Canali, da parte del nostro giornale basta sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaDHSvqK0IBb7YuKGt3t.
Dopodiché, una volta effettuata l’iscrizione si entrerà a far parte della nostra Comunità!