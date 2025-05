Col suo ultimo Operational Summary, l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha analizzato e fatto il punto sugli eventi cyber del ‘Sistema Paese’ Italia, per il mese di Aprile 2025. Rispetto a Marzo, nel mese successivo, si sono qualificate 4.299 nuove Vulnerabilità ed esposizioni comuni (CVE), con un aumento (+360). Tuttavia, ci sono in generale stati meno eventi cyber, ossia 163 (-82).

Consulta il report integrale