Lo scopo dell’indagine è determinare “se X abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi del GDPR, con riferimento al modello AI Grok“.

La Commissione per la protezione dei dati (DPC) dell’Irlanda ha annunciato oggi di aver avviato un’indagine su X e in particolare sulla società X Internet Unlimited Company (XIUC).

L’indagine riguarda “l’apparente creazione e pubblicazione sulla piattaforma X di immagini potenzialmente dannose, intime e/o sessualizzate, non consensuali“. Si tratta di quelle immagini che abbiano compreso “il trattamento di dati personali di interessati dell’UE/SEE, compresi minori, utilizzando funzionalità di AI generativa associate al modello linguistico Grok in X“.

La gestione delle informazioni, dei dati e soprattutto delle immagini personali da parte della nota piattaforma sta facendo dibattere. Sono diversi gli esperti cyber che, negli ultimi mesi, hanno moltiplicato gli appelli per le modalità di gestione della privacy di X e Grok, in particolare visti i rischi crescenti per i minori.

Il quadro normativo

La decisione di avviare l’indagine, ai sensi della sezione 110 del Data Protection Act 2018. XIUC ha ricevuto la notifica lunedì 16 febbraio.

Lo scopo dell’indagine è determinare se XIUC abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi del GDPR. In particolare, in materia di impiego dei dati personali, tra gli articoli della normativa europea che la Commissione irlandese valuterà figurano:

l’articolo 5 (principi del trattamento).

L’articolo 6 (liceità del trattamento).

L’articolo 25 (protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita).

L’articolo 35 (obbligo di effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati) in relazione ai dati personali trattati di soggetti interessati dell’UE/SEE.

L’autorità sulla privacy di Dublino ha i questo senso seguito l’esempio dell’Information Commissioner’s Office britannico. L’Irlanda, però, a differenza del Regno Unito è un Paese dell’Unione Europea. Dunque, è soggetta integralmente al GDPR – Regolamento 2016/679 (che disciplina in ambito comunitario la Privacy e il trattamento dei dati).

Graham Doyle (Vice Direttore, DPC): “Indagheremo sulla conformità di X al GDPR“

“Il DPC è in contatto con XIUC“, ha sottolineato Graham Doyle, Vice Direttore della Commissione. “Tutto è cominciato, alcune settimane fa, quando sono apparse le prime notizie sui media circa la presunta capacità degli utenti di X di indurre l’account @Grok su X a generare immagini sessualizzate. Immagini di persone reali, compresi bambini“.

Poi, il Deputy Commissioner ha aggiunto: “In qualità di autorità di controllo principale per la compagnia XIUC in tutta l’UE/SEE, il DPC ha avviato un’indagine su larga scala. Con questa, esaminerà la conformità di XIUC ad alcuni dei suoi obblighi fondamentali ai sensi del GDPR in relazione alle questioni in esame“.

