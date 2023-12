Hacker etici, 1000 giovani formati nei 5 workshop sulla cybersicurezza aperti alle scuole superiori

Il quinto HighSchools CTF Workshop di Udine ha chiuso un brillante 2023 di workshop sulla cybersicurezza che ha visto il coinvolgimento di quasi mille studentesse e studenti delle superiori.

Gli eventi – organizzati dal Cybersecurity National Lab del CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica) e patrocinati dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) – si sono svolti in diversi momenti dell’anno nelle città di Bari, Pisa, Verona, Perugia e Udine, grazie al coinvolgimento e alla collaborazione delle Università locali già partecipanti ai programmi di formazione del Cybersecurity National Lab, come CyberChallenge.IT, le Olimpiadi Italiane di Cybersicurezza, CyberTrials e con i membri del TeamItaly, la Nazionale Italiana di Cyberdefender. Preziosa la collaborazione, rispettivamente a Pisa, Verona, Perugia e Udine, dell’Università di Pisa, della Fondazione Edulife, dell’ITTS A. Volta di Perugia e dell’Università di Udine.

Le giornate di formazione e gioco, aperte e gratuite per studenti, studentesse e docenti delle scuole superiori, hanno visto una sessione di formazione al mattino sui temi della Open Source Intelligence (OSINT), web security, network security, computer forensic e crittografia, e una di competizione e gioco nel pomeriggio. Studenti e studentesse in queste sessioni pratiche si sono sfidati a squadre in una gara del tipo Capture The Flag (CTF), al termine della quale sono state premiate le migliori squadre.

Queste le scuole risultate vincitrici delle ultime tre edizioni: ITS Academy LAST – Digital Transformation Specialist di Verona; Liceo Scientifico D’Ascanio di Montesilvano (Pescara), I.S.I.S. Arturo Malignani di Udine.

Fondamentali sono state le squadre locali che hanno supportato il Lab nella preparazione dei contenuti del workshop e della competizione: le squadre M0NT3C4RL0 e pwnzer0tti a Bari; la fibonhack a Pisa; la Cyb3rM0nk3ys a Verona; PGiatasti e IngrifHack a Perugia e infine la MadrHacks a Udine.

“Solo nei mesi di novembre e dicembre abbiamo organizzato tre workshop grazie a una capillare rete di atenei e istituti scolastici in tutto il Paese. Lo abbiamo fatto per promuovere le numerose iniziative di formazione e gioco che il Cybersecurity National Lab mette a disposizione di ragazzi e ragazze e perché crediamo nel valore della formazione sui temi della cybersicurezza per le giovani generazioni”, commenta Paolo Prinetto, direttore del Lab.

I workshop sono stati l’occasione per ricordare le opportunità di formazione gratuita alle quali ci si può ancora iscrivere: Olimpiadi Italiane della Cybersicurezza-OliCyber.IT (iscrizioni aperte per studenti e studentesse delle superiori fino al 14 dicembre 2023); CyberTrials (riservato a ragazze delle scuole superiori fino al 14 gennaio 2024) e CyberChallenge.IT (programma rivolto a studenti e studentesse dai 16 ai 24 anni, fino all’8 febbraio 2024).

I workshop sono organizzati nell’ambito delle iniziative che verranno realizzate in vista dell’edizione 2024 della European Cyber Security Challenge (ECSC), la competizione europea di hacker etici promossa da Enisa, l’Agenzia dell’Unione Europea per la Cybersicurezza, che il prossimo anno si terrà a Torino, dal 7 all’11 ottobre 2024, e sarà organizzata congiuntamente dal Cybersecurity National Lab e dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

The Big Game

Gli HighSchools CTF Workshop fanno parte della filiera di formazione e gioco del Cybersecurity National Lab, soprannominata “The Big Game”. Compongono la filiera anche tre programmi di formazione rivolti a studenti e studentesse delle scuole superiori e delle università: OliCyber.IT, CyberTrials e CyberChallenge.IT.

OliCyber.IT è la prima competizione nazionale sulla sicurezza informatica rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori, ai quali è offerta l’opportunità di accedere a un esclusivo programma di formazione che include tutte le principali conoscenze necessarie a destreggiarsi nel mondo delle minacce digitali. Ma le Olimpiadi sono anche una competizione, che vedrà i giovani destreggiarsi tra righe di codice e vulnerabilità, per scoprire chi sono i più talentuosi hacker etici tra le scuole italiane.

È possibile iscriversi a OliCyber.IT fino al 14 dicembre 2023 sul sito: https://olicyber.it/

CyberTrials è invece il programma rivolto a tutte le studentesse degli istituti di secondo grado, pensata per coinvolgere anche chi non ha conoscenze pregresse in informatica. Le partecipanti saranno guidate da persone esperte in un percorso formazione, abbinato a un coinvolgente gioco a squadre organizzato appositamente dai ricercatori del Game Science Research Center della Scuola IMT Alti Studi di Lucca, che le vedrà apprendere non solo nozioni di sicurezza informatica, ma anche tecniche di Open Source Intelligence e Social Engineering, oltre che aspetti etici e legali della cybersicurezza, mirati a sviluppare un approccio consapevole all’uso di Internet e dei Social Network.

Le iscrizioni a CyberTrials termineranno il 14 gennaio 2024. Ci si iscrive sul sito: https://www.cybertrials.it/

CyberChallenge.IT è il programma nazionale di formazione destinato ai giovani talenti della cybersicurezza tra i 16 e i 24 anni. Esperti universitari e aziende leader del settore formano i giovani sui principi scientifici, tecnici ed etici della cybersicurezza, alternando lezioni teoriche alla gamification, esercizi pratici su vari argomenti come: crittografia, analisi di malware e sicurezza web. I partecipanti al programma impareranno quindi ad analizzare, nei diversi ambiti della cybersicurezza, le vulnerabilità e i possibili attacchi, identificando le soluzioni più idonee a prevenirli ed esercitandosi in ambienti virtuali del tutto simili a quelli in cui si muovono aziende e pubbliche amministrazioni, andando così a rafforzare competenze richiestissime nel mondo del lavoro. Il programma culminerà in una gara finale nazionale che eleggerà la migliore tra le squadre italiane.

Le iscrizioni al programma termineranno l’8 febbraio 2024. Iscrizioni sul sito: https://cyberchallenge.it/

Tutte le iniziative, rivolte a studenti e studentesse delle scuole federate al programma CyberHighSchools.IT, sono ad accesso libero e gratuito e sono riconosciute come Percorsi Trasversali per le Competenze e l’Orientamento (PTCO).