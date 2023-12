Lo scopo del Comitato, composto da soli 14 esperti di elevata e comprovata competenza ed esperienza, sarà quello di analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale e mettere a punto il piano strategico italiano.

Un esperto di cybersicurezza entra nel Comitato italiano di coordinamento sull’IA.

Ai tredici i componenti del Comitato di Coordinamento, istituito presso il Dipartimento per la Trasformazione digitale, che contribuiranno a stilare la strategia nazionale sull’IA attesa per l’inizio del 2024 si aggiunge la nomina di Antonio Teti, Responsabile per la Transizione Digitale di Ateneo e Responsabile del Settore Sistemi Informativi di Ateneo, Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica e docente di IT Governance e Big Data presso l’Università degli Studi di Chieti.

“Con grande stupore ma con immensa gioia sono stato inserito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Comitato di Coordinamento che contribuirà a redigere la strategia nazionale sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (IA)”, ha commentato Teti. “Lo scopo del Comitato, composto da soli 14 esperti di elevata e comprovata competenza ed esperienza, sarà quello di analizzare l’impatto dell’intelligenza artificiale e mettere a punto il piano strategico italiano con l’obiettivo di guidare lo sviluppo di questa tecnologia in modo responsabile e inclusivo. I componenti del Comitato di Coordinamento, istituito presso il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, contribuiranno a stilare la strategia nazionale sull’IA attesa per l’inizio del 2024. È per me un grande onore e un autentico privilegio – conclude – contribuire al conseguimento di tale straordinario obiettivo”.

La lista dei componenti

Gianluigi Greco , con funzioni di coordinatore (professore di informatica all’Università della Calabria e presidente dell’associazione italiana per l’intelligenza artificiale).

, con funzioni di coordinatore (professore di informatica all’Università della Calabria e presidente dell’associazione italiana per l’intelligenza artificiale). Viviana Acquaviva ; strofisica esperta di intelligenza artificiale e machine learning e docente al Physics Department del CUNY NYC College of Technology e al CUNY Graduate Center.

; strofisica esperta di intelligenza artificiale e machine learning e docente al Physics Department del CUNY NYC College of Technology e al CUNY Graduate Center. Paolo Benanti ; Docente della Pontificia università gregoriana e principale consigliere di papa Francesco sull’IA ed esperto di etica digitale.

; Docente della Pontificia università gregoriana e principale consigliere di papa Francesco sull’IA ed esperto di etica digitale. Guido Boella ; Vice-Rettore Vicario dell’Università di Torino.

; Vice-Rettore Vicario dell’Università di Torino. Marco Camisani Calzolari ; Esperto di comunicazione e divulgatore scientifico.

; Esperto di comunicazione e divulgatore scientifico. Virginio Cantoni ; professore emerito di ingegneria informatica presso l’Università di Pavia.

; professore emerito di ingegneria informatica presso l’Università di Pavia. Maria Chiara Carrozza ; Presidente del CNR.

; Presidente del CNR. Rita Cucchiara ; Professore, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

; Professore, Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari”, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Agostino La Bella ; Professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata.

; Professore ordinario di Ingegneria economico-gestionale presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tor Vergata. Silvestro Micera ; Professor presso Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

; Professor presso Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Giuliano Noci ; Professore di Strategia e Marketing al Politecnico di Milano

; Professore di Strategia e Marketing al Politecnico di Milano Edoardo Carlo Raffiotta ; avvocato e professore di Diritto costituzionale nell’Università di Milano Bicocca, insegna inoltre diritto amministrativo, diritto dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale .

; avvocato e professore di Diritto costituzionale nell’Università di Milano Bicocca, insegna inoltre diritto amministrativo, diritto dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale Ranieri Razzante, avvocato, docente di Tecniche di gestione dei rischi di riciclaggio presso l’Università di Bologna e Docente di Tecniche e regole della cybersecurity presso l’Università di Napoli Suor Orsola Benincasa.

Il Comitato, che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Trasformazione Digitale, opera per il tempo necessario allo svolgimento dei propri compiti, e comunque non oltre il 31 gennaio 2024.

La Segreteria Tecnica costituita presso AgID

Viene costituita presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) una Segreteria Tecnica con funzioni di supporto al funzionamento del Comitato, nonché per la predisposizione di tutti i documenti necessari per lo svolgimento delle relative attività. Sarà compito della Segreteria Tecnica elaborare i documenti richiesti dal Sottosegretario e dal Comitato, nonché il documento finale di sintesi del lavoro del Comitato da sottoporre al Sottosegretario entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Fanno parte della Segreteria Tecnica esperti del Sottosegretario, rappresentanti del Dipartimento per la Trasformazione Digitale e dell’Agenzia per l’Italia Digitale.