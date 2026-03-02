Guerra in Iran, un’operazione anche cyber. Crosetto: “Telco KO”

“La rete Internet nazionale iraniana è stata oggetto di attacchi cyber“, ha spiegato il ministro della Difesa Guido Crosetto. Anche in Iran le operazioni cibernetiche hanno preceduto l’inizio del conflitto.

“In Iran c’è stato un totale KO delle infrastrutture di telecomunicazione. La connettività nazionale è precipitata al 4% e la rete di telefonia mobile è compromessa su scala nazionale“. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto, riferendo in audizione alle commissioni di Camera e Senato sul conflitto in corso.

Il ministro ha aggiunto: “La rete Internet nazionale è stata oggetto di attacchi cyber che hanno reso inaccessibili i siti delle agenzie stampa. Sia quelle ufficiali che quelle alternative. Il numero e la tipologia di obiettivi colpiti induce a ritenere che le operazioni congiunte di Usa e Israele siano articolate in più’ fasi che potrebbero durare giorni“.

L’obiettivo, ha sottolineato Crosetto e’ quello “azzerare totalmente la capacita’ nucleare balistica” di Teheran. Secondo il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, anche lui intervenuto nell’audizione, “questa guerra in Iran ha un impatto sulla nostra Sicurezza Nazionale“.

Teheran come Caracas

Lo stesso metodo è stato recentemente applicato dagli Usa, in Venezuela, per preparare la cattura di Nicolás Maduro. La conferma è arrivata anche dal generale Dan Caine, Chairman of the Joint Chiefs of Staff) (CJCS) di Washington. “Il Dipartimento cyber ha condotto delle operazioni informatiche e spaziali per disorientare il nemico“, ha spiegato il CJCS in conferenza stampa.

