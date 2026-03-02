Usa, in arrivo un nuovo cambio ai vertici della CISA

Negli Usa, i vertici della CISA potrebbero di nuovo conoscere un cambiamento completo.

Nuovi cambi ai vertici della Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), l’agenzia federale della cyber degli Usa. Dopo un anno segnato da tagli, licenziamenti e congedi forzati sotto l’Amministrazione di Donald Trump, l’agenzia dovrebbe sostituire il suo Direttore ad interim, Madhu Gottumukkala. Quest’ultimo assumerà un nuovo ruolo come responsabile dell’implementazione strategica.

Dovrebbe arrivare a breve la nomina del suo sostituto Nick Andersen, nuovo Direttore ad interim. Secondo diverse fonti, Gottumukkala avrebbe faticato ad operare, generando anche criticità sul fronte della sicurezza, tra cui il caricamento di documenti governativi sensibili su ChatGPT. Durante il suo mandato, inoltre, sarebbero andati avanti importanti ridimensionamenti di organico.

Tra gli episodi più controversi del suo mandato c’è stato anche il presunto mancato superamento di un test poligrafico di controspionaggio necessario per accedere a documenti classificati.

Un problema di nomine

Ad anticipare la notizia dell’uscita di Gottumukkala è stata ABC News. Andersen, prima della nomina, era il responsabile della divisione cybersicurezza dell’agenzia. La CISA, tuttavia, non dispone ancora di un Direttore permanente confermato dal Senato da quando Trump è tornato alla Casa Bianca.

L’Amministrazione avrebbe indicato Sean Plankey come candidato alla guida stabile dell’agenzia, incarico che richiede l’approvazione a maggioranza del Senato. La Casa Bianca lo ha rinominato a gennaio, dopo che il Senatore Ron Wyden aveva bloccato la precedente candidatura.

Wyden, in particolare, aveva richiesto la pubblicazione di un rapporto non classificato “su presunte vulnerabilità informatiche che avrebbero coinvolto grandi operatori telefonici e delle telecomunicazioni“.

La richiesta era arrivata dopo centinaia di attacchi informatici contro fornitori statunitensi e internazionali attribuiti al gruppo hacker criminale sostenuto dalla Cina noto come Salt Typhoon. Manca comunque ancora la calendarizzazione per l’audizione di conferma di Plankey.

Altri incarichi

Intanto, secondo Nextgov, la CISA avrebbe assunto anche un altro alto dirigente quale Bob Costello, CIO responsabile dei sistemi IT e delle politiche sui dati dell’agenzia.

Il tentativo di trasferirlo sarebbe stato bloccato da funzionari politici. La portavoce McCarthy non ha commentato direttamente la notizia, senza tuttavia smentirla.

