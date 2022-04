Gabrielli, Baldoni e Profumo al Cybertech Europe, 10-11 maggio a Roma

Cybertech Europe 2022 si terrà il 10-11 maggio 2022, presso il centro congressi La Nuvola con una vasta area espositiva. Cybersecurity Italia media partner dell’evento

Leonardo, azienda globale nel settore dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, insieme a Cybertech Global, che organizza i più importanti eventi a livello mondiale dedicati al Networking, alle innovazioni tecnologiche, al cyber business e alla cyber diplomacy, annunciano oggi l’agenda e gli speaker della quinta edizione di Cybertech a Roma.

Con la presenza di molti dei principali esperti internazionali in materia di cybersecurity e dei più autorevoli esponenti delle istituzioni e del mondo accademico ed economico, Cybertech Europe 2022 si terrà il 10-11 maggio 2022, presso il centro congressi La Nuvola con una vasta area espositiva, convegni dai contenuti altamente innovativi e momenti di discussione specifici per il settore.

L’evento includerà una serie di panel di discussione, sessioni di break-out e tavole rotonde a tema cyber e UE, sicurezza nazionale, i nuovi talenti informatici, FinSec, sicurezza del cloud, infrastrutture strategiche, spazio, energia, mobilità e molto altro.

“Siamo entusiasti di tornare a Roma dopo la pausa di due anni causata dall’emergenza sanitaria globale”, afferma Amir Rappaport, Founder di Cybertech. “Quest’anno siamo di nuovo onorati di accogliere gli esperti e i leader europei e mondiali della cyber security, che si ritroveranno insieme per esplorare nuove soluzioni e discutere sui temi che impattano la cyber technology oggi.”

“In un mondo sempre più interconnesso, la protezione di dati e infrastrutture digitali ha un ruolo chiave per la nostra sicurezza. Uno scudo digitale serve a garantire servizi essenziali nella vita di tutti i giorni e salvaguardare settori critici come quello energetico, dei trasporti, delle comunicazioni. Dobbiamo e possiamo fare di più, per anticipare i rischi, migliorare la consapevolezza delle minacce e far fronte agli attacchi in modo sistemico e cooperativo. Anche l’Europa e le sue istituzioni si stanno muovendo in tal senso, incorporando azioni di contrasto alle minacce cyber nelle proprie strategie di Difesa”, ha commentato Alessandro Profumo, Amministratore Delegato di Leonardo. “Nel costruire capacità di difesa comuni, oltre a disporre delle tecnologie necessarie, abbiamo bisogno di diffondere una più solida cultura della sicurezza e creare le competenze necessarie ad affrontare le sfide del presente e del futuro. Cybertech è il forum internazionale di riferimento dove poterci confrontare su questi temi.”

Cybertech Europe vedrà la partecipazione di alti dirigenti, funzionari governativi e decision-maker provenienti da una vasta gamma di settori, tra cui infrastrutture strategiche, finanza, difesa, sanità, R&S, manufacturing e altro ancora. L’elenco dei relatori include: