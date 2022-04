Manca meno di un mese a Cybertech Europe in programma il 10 e 11 Maggio 2022 al Centro Congressi di Roma “La Nuvola”. Cybersecurity Italia è media partner di Cybertech Europe.

Cybertech Europe offrirà ai suoi partecipanti l’opportunità di accostarsi al mondo cyber per mezzo dei maggiori esperti del settore. La conferenza sarà articolata in una principale sessione plenaria ed in altre parallele che faranno parte del programma principale oltre ad eventi speciali che riguarderanno argomenti specifici del settore.

La conferenza, inoltre, ruoterà attorno alle ultime novità in materia di protezione e sicurezza informatica andando a trattare argomenti che spazieranno tra la difesa attiva, zero-trust, applicazione del diritto collaborativo e formazione.

Le altre sessioni saranno dedicate alla diversificazione, alla promozione dei nuovi talenti offrendo loro prospettive future con tecnologie di nuova generazione: dal machine learning, alla telemedicina ed al quantum computing.

All’interno della Conferenza, che quest’anno avrà come tema centrale “Ecosistema su scala globale”, verranno affrontati una vasta gamma di argomenti relativi a diversi settori, quali: Difesa, Sicurezza nel Cloud, Servizi Bancari e Finanziari, Donne e Cyber, GDPR e Privacy, 5G e Telecomunicazioni, SOC, Trasformazioni Digitali, il Fattore Umano, Logistica, Smart Cities, Intelligenza Artificiale/Apprendimento Automatico, Blockchain, Infrastrutture Critiche, Salute e tanti altri.

Ai lavori parteciperanno relatori di prim’ordine tra i quali alti funzionari della pubblica amminstrazione, dirigenti di livello C ed i pioneri del settore provenienti dall’Europa e da tutto il mondo.