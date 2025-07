Questo il messaggio chiave di Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in occasione del convegno che si è tenuto questa mattina in ACN, dove è stata presentata l’indagine del Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne” sul livello di digitalizzazione e di cybersicurezza nelle imprese italiane.

Il Convegno in ACN

“La trasformazione digitale – con la cybersicurezza al centro – sta contrastando la lentocrazia in Italia”. Così Bruno Frattasi, Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha aperto il convegno che si è tenuto questa mattina in ACN, dove è stata presentata l’indagine del Centro Studi delle Camere di Commercio “Guglielmo Tagliacarne”.

“L’ACN”, ha aggiunto Frattasi, “sta facendo molto per accompagnare le imprese italiane oggetto della NIS2. Da gennaio 2026 tutti i soggetti interessati dalla NIS2 dovranno, obbligatoriamente, notificare all’Agenzia gli incidenti cyber. Questi numeri e dati”, ha continuato il DG di ACN, “ci serviranno per continuare a costruire sempre più il sistema di cyber resilienza del Paese”.

“Stiamo accompagnando cittadini, PA e aziende nel processo di digitalizzazione, ristabilendo la fiducia con le Istituzioni”, ha affermato Alessio Butti, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione.

L’indagine è stata promossa dalla Fondazione Nazionale tra i Cavalieri di Gran Croce per migliorare sempre di più il dialogo tra PA e imprese e ACN.